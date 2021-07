spusu lancia la nuova offerta spusu 10: 1.000 minuti, 200 SMS, 10 GB (+20 di riserva) a 4,98 euro/mese

Non solo la proroga fino a fine luglio dell’offerta spusu 50, da oggi l’operatore mobile virtuale dell’austriaca Mass Response, ha reso disponibile anche la nuova offerta spusu 10.

Con spusu 10 si hanno a disposizione 10 Giga in 4G (su rete WINDTRE), 1.000 minuti verso fissi e mobili di Italia e UE, 200 SMS al costo mensile di 4,98 euro, più 20 Giga accumulabili come riserva dati (qui il nostro approfondimento su come funziona).

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni, mentre per il traffico dati è prevista una soglia di 2,75 GB fino a tutto il 2021 e di 3,3 GB a partire dal 2022.

In caso di esaurimento dei minuti messi a disposizione ogni mese, le chiamate verranno tariffate a 4 centesimi al minuto, mentre gli SMS 4 centesimi ad invio e il traffico dati a 0,004 euro a MB.

La tariffa extrasoglia per le chiamate internazionali quando ci si trova all’estero è di 10 centesimi al minuto, mentre per gli SMS di 7 centesimi ad invio.

Il costo complessivo da sostenere in fase di acquisto di spusu 10 dal sito spusu.it è di 14,88 euro, di cui 9,90 euro di costo SIM e 4,98 euro di primo canone dell’offerta.

Il pagamento può avvenire con carte di credito VISA o Mastercard, tramite addebito diretto SEPA o utilizzando Paypal.

L’offerta può essere attivata sia dai nuovi clienti che da chi lo è già. In quest’ultimo caso basta contattare il Servizio Clienti, via telefono al 3780101000, tramite e-mail e WhatsApp (al 3780102000), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.

Una volta effettuata la richiesta, il cambio offerta diventerà operativo alla data del previsto rinnovo. Se invece l’offerta risulta sospesa per credito insufficiente, una volta richiesto il cambio, questo diventerà effettivo alla data della prima ricarica utile.