Very Mobile Giga X2: per l’estate il doppio dei Giga per tutti

Very Mobile lancia la sua promozione estiva – Giga X2 – che prevede il raddoppio dei Giga per due mesi su qualsiasi offerta, sia per i nuovi clienti che per i già clienti.

Per i nuovi clienti, il raddoppio dei Giga sarà disponibile per due mesi dall’attivazione dell’offerta scelta (richiesta entro il 31 agosto 2021) e verrà disattivata automaticamente alla fine del periodo di validità.

Visto l’attuale portafoglio di offerte, significa poter usufruire da un minimo di 100 e un massimo di 200 Giga al mese per due mesi.

Per quanto riguarda invece i già clienti con una offerta attiva sulla propria linea, basta accedere all’app ufficiale Very Mobile, entrare nella sezione “Offerta” > “Gestione offerta” e sottoscrivere Giga X2.

Una volta effettuata questa procedura, nel giro di pochi minuti la promozione dovrebbe risultare attiva e sarà valida per due mesi dall’attivazione (e anche in questo caso, verrà poi disattivata automaticamente).