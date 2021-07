Prosegue spedita la migrazione delle utenze PosteMobile su rete Vodafone: il completamento in poche settimane

Come anticipato nei nostri precedenti articoli, da alcuni giorni PosteMobile ha iniziato la migrazione massiva delle utenze dei propri clienti dalla rete WINDTRE a quella di Vodafone, dopo una iniziale fase in cui si è proceduto con numeri relativamente piccoli per monitorare eventuali disservizi o anomalie.

Stando alle informazioni in nostro possesso, da pochi giorni (esattamente da venerdi scorso ), si sta procedendo a migrare blocchi da 100.000 utenze a notte, dando una accelerazione non indifferente a questa operazione che dovrebbe terminare tra circa 30 giorni.

Non a caso proprio da venerdi scorso i clienti ancora su rete WINDTRE stanno ricevendo un SMS che li informa della mancata disponibilità della rete 3G in favore di quella 4G, legata proprio alla migrazione su rete Vodafone (che ha dismesso ormai da qualche mese il 3G).

Questo il testo: “Per favorire una migliore esperienza con i servizi di nuova generazione, ti informiamo che tra 30 giorni sarà effettuata una sostituzione della rete 3G con quella 4G.

Ciò potrebbe portare disservizi esclusivamente durante la navigazione internet in caso il tuo dispositivo non sia abilitato al 4G. Per continuare a usare le funzionalità della rete accertati che il dispositivo supporti la navigazione in 4G.

Info www.postemobile.it/rete sezione FAQ”.

Dunque salvo problematiche di natura tecnica, PosteMobile cercherà di migrare tutti i suoi clienti entro i primi giorni di agosto o comunque questo ormai sembra essere il mese in cui il passaggio sulla nuova rete verrà completato.

Come detto, la migrazione proseguirà in blocchi di 100.000 utenze al giorno (o meglio a notte), dal lunedi al venerdi.

Fateci sapere nei commenti e nella Community dedicata ai clienti PosteMobile se siete ancora su rete WINDTRE o meno e come vi state trovando sulla rete Vodafone senza il 3G e il VoLTE (che verrà abilitato con molta probabilità nel 2022).