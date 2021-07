PosteMobile Casa Web: l’offerta con internet illimitato e modem Wi-Fi incluso prorogata fino al 21 luglio 2021

Nuova proroga per l’offerta PosteMobile Casa Web che mette a disposizione internet illimitato su rete 4G+ di Vodafone con velocità fino a 300 Mbps in download (50 Mbps in upload) e modem Wi-Fi incluso e trasportabile (con SIM già al suo interno), attivabile fino al 21 luglio 2021.

Il canone mensile è proposto ancora al prezzo scontato di 20,90 euro (anziché 26,90 euro) e valido per tutta la durata contrattuale.

LEGGI ANCHE: PosteMobile accelera sulla migrazione su rete Vodafone

L’offerta prevede la consegna gratuita del modem, per tutte le nuove attivazioni, presso l’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione. Il contributo di attivazione – una tantum – è pari a 29 euro (e sarà addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione).

La carta SIM fornita insieme per questa offerta non è abilitata al traffico voce/SMS né al traffico dati in roaming. Il modem Wi-Fi è concesso in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione del contratto, il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il dispositivo a propria cura e spese.

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia e pari a 16,00 euro, viene rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.