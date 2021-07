Debutta Feder Mobile: dal 15 luglio 2021 la vendita delle SIM e le offerte da 3,99 euro al mese

Debutta questo giovedi 15 luglio, Feder Mobile, il nuovo ESP MVNO su rete Vodafone (tramite l’aggregatore Plintron).

Il nuovo virtuale sfrutterà la rete 4G di Vodafone con velocità in download fino a 60 MB (30 Mbps in upload) e prefisso 376.

Per i clienti Consumer Feder Mobile mette a disposizione 4 diverse tariffe, mentre l’offerta Business ne prevede 3.

La SIM, attivabile e ricaricabile sul sito internet www.federmobile.it con la carta di credito o con PayPal, è contenuta in una custodia in cartoncino corredata di bugiardino contenente tutte le informazioni utili e consente di parlare con oltre 200 paesi nel mondo.

Il costo di attivazione è di € 6,00 una tantum ed il taglio della ricarica è libero, fruibile a multipli di € 5,00. Feder Mobile ha inoltre predisposto un servizio di customer care dedicato con un dealer support e call center in italiano attivo 7 giorni su 7.

Infine, a breve sarà disponibile l’App, sia per Android sia per iOS. La SIM è acquistabile in circa 1000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.