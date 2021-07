ho. Mobile cresce ancora e raggiunge quota 2,6 milioni di clienti

Nell’ultimo report finanziario (aggiornato al 30 giugno 2021) pubblicato oggi da Vodafone Group, la filiale italiana ha visto ancora un calo del numero dei clienti nel segmento mobile, ora a 18.255.000, mentre continua a crescere ho.

I numeri di ho.

Anche nel secondo trimestre 2021 prosegue la crescita dell’operatore mobile virtuale ho. (second brand Vodafone, controllato tramite la società VEI Srl) che ha totalizzato 2,5 milioni di clienti (erano 2,5 milioni a fine marzo 2021 e 2,4 milioni a fine 2020).

Dopo PosteMobile, ho. è ormai saldamente il secondo operatore mobile virtuale in Italia per numero di clienti, con una crescita continua dal lancio (avvenuto nel giugno del 2018) ad oggi (qui tutti i dati dei principali MVNO italiani).

Ad andare bene non è solo ho. in Italia, ma anche Lowi in Spagna (operatore mobile virtuale controllato da Vodafone España).

Stando a quanto riportato da Vodafone Group, Lowi continua a crescere, raggiungendo 1,3 milioni di clienti (+60.000 nel trimestre). Non è stato comunicato invece il dato di Otelo, l’operatore mobile virtuale di Vodafone Germania, né quello di VOXI (Vodafone UK).