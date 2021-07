PosteMobile Creami EXTRA WOW 100: 100 GB in 4G+, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro/mese (fino al 4 settembre 2021)

Prorogata fino al 4 settembre 2021 l’offerta Creami EXTRA WOW 100 (lanciata a fine giugno) che permette di avere 100 Giga in 4G+ (su rete Vodafone), credit illimitati utilizzabili per chiamate e SMS al costo di 7,99 euro al mese.

L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti che attivano una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità, in tutti gli uffici postali, in alternativa i clienti privati possono richiederla direttamente online.

La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di credito telefonico incluso per chi attiva l’offerta online o da canale telefonico, mentre negli uffici postali la SIM ha un costo di 15 euro ed è prevista una ricarica minima obbligatoria di 10 euro.

Terminati i giga previsti dal piano, la navigazione internet viene bloccata. Per usufruirne ancora, fino al successivo rinnovo della Creami EXTRA WOW 100, è possibile acquistare in qualsiasi momento l’opzione Giga Extra, che consente di continuare a navigare con 1 giga in più al costo di 1,99 euro.

Esaurito il giga, se non si è acquistato un ulteriore Giga Extra sempre al costo di 1,99 euro, la navigazione internet viene bloccata fino alla data di successivo rinnovo mensile dell’offerta.

Il mancato rinnovo della Creami EXTRA WOW 100 per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa a consumo di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per singolo SMS inviato e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet addebitati alla prima connessione.

In Roaming in UE è possibile usufruire di tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 4,37 GB al mese.

Il GB compreso nell’opzione Giga Extra è disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali.