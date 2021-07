ho. 9,99 Ciaho., l’offerta per stranieri con 70 GB, minuti e SMS illimitati, 300 minuti verso l’estero a 9,99 euro/mese

Disponibile da questo lunedi 26 luglio la nuova offerta ho. Mobile (operatore mobile virtuale e second brand Vodafone) dedicata agli stranieri (non sono ammessi codici fiscali italiani) con inclusi anche 300 minuti verso l’estero.

Si chiama ho. 9,99 Ciaho. e prevede, al costo mensile di 9,99 euro, 70 Giga in 4G su rete Vodafone (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati più 300 minuti verso 37 destinazioni internazionali *.

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, mentre per quanto riguarda il traffico dati, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 5,5 GB.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti con codice fiscale non italiano e prevede un costo complessivo in fase di acquisto online di 19,99 euro (9 euro di costo attivazione, 0,99 di costo SIM e 10 euro per la prima ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo dell’offerta).

Per i soli clienti provenienti da Vodafone, l’offerta è attivabile con un costo complessivo di ben 39,99 euro (di cui 29,99 di costo attivazione).

Inoltre, chi attiva ho. 9,99 Ciaho. riceve uno sconto Western Union con costo commissioni a zero euro per la prima transazione.

* Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile (solo fisso), Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Israele (solo fisso), Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria, Australia (solo fisso).