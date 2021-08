DIGI Mobil chiude il secondo trimestre 2021 con 297.000 utenze attive (ben oltre 2,6 milioni in Spagna)

DIGI Mobil, l’operatore mobile virtuale controllato dalla società rumena RCS & RDS e che in Italia opera come Full MVNO su rete Vodafone, ha pubblicato i risultati finanziari di gruppo, relativi al primo semestre 2021.

DIGI Mobil Italia

La filiale italiana al 30 giugno 2021 contava 297.000 utenze attive, in netto aumento rispetto alle 268.000 del primo trimestre 2021 e 245.000 dello stesso periodo di un anno fa.

Continua invece a peggiorare l’ARPU (i ricavi medi per unità), che passa da 7,1 euro del trimestre precedente a 7 euro dell’ultimo report (era di 8,2 euro nello stesso periodo di un anno fa).

Per quanto riguarda i ricavi della filiale italiana, nel secondo trimestre 2021 sono stati pari a 5,9 milioni di euro, in linea con quelli dello stesso periodo del 2020 ma in miglioramento rispetto ai primi tre mesi di quest’anno (5,6 milioni di euro).

I ricavi a livello di Gruppo (che includono le operazioni in Romania, Ungheria, Spagna e Italia) sono pari a 354.608.000 euro nel trimestre chiuso il 30 giugno 2021, in crescita rispetto ai 309.853.000 euro dello stesso periodo del 2020.

DIGI Mobil Spagna

Per quanto riguarda la filiale spagnola – DIGI Spain Telecom – prosegue ancora il trend di crescita nel segmento mobile, con ben 2.663.000 utenze attive nel secondo trimestre 2021, contro 2.098.000 dello stesso periodo di un anno fa e 2.496.000 del trimestre precedente.

Come segnalato già nei nostri precedenti articoli, si tratta di numeri davvero importanti per un operatore mobile virtuale, che ha portato DIGI Spain a diventare il quinto operatore mobile del Paese, dietro ai principali gestori infrastrutturati (Movistar, Orange, Vodafone e Grupo MASMOVIL).

Per avere un termine di paragone, a fine giugno 2021 il totale linee MVNO in Spagna era pari a 4.240.590.

DIGI opera in Spagna anche nel fisso, con il numero di linee attive per quanto riguarda l’offerta in Fibra che è salito a 327.000 (erano 136.000 a fine giugno 2020), mentre quello dell’offerta di linea fissa senza internet è salito a 110.000 (erano 49.000 a fine giugno 2020).

In crescita i ricavi, che nel secondo trimestre 2021 salgono a 84,8 milioni di euro, contro i 65,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 (+29,1%).