spusu rende disponibile da oggi l’eSIM, senza costi aggiuntivi

Disponibile da oggi, anche per i clienti dell’operatore mobile virtuale spusu (Full MVNO su rete WINDTRE) l’eSIM (embedded SIM, ovvero con chip direttamente integrato all’interno del dispositivo, se previsto).

La possibilità di richiedere la eSIM con spusu è aperta a tutti, sia per i nuovi clienti che per gli attuali (in quest’ultimo caso basta contattare il Servizio Clienti al 378 010 1000 o tramite WhatsApp al numero 378 010 2000 o inviando una mail a ciao@spusu.it).

Per i nuovi clienti invece, in fase di sottoscrizione dell’offerta online, basta mettere il flag all’apposita voce “Ordina eSIM“. Una volta effettuata la video identificazione, il profilo eSIM verrà inviato via mail entro un giorno lavorativo.

Come giustamente ricorda anche l’operatore nell’apposita sezione del suo sito web, per ora solo alcuni smartphone, tablet o smartwatch sono compatibili con la eSIM.

Sempre spusu ricorda che non sono supportati né Apple Watch né il Google Pixel 4(a).

Attivazione eSIM spusu

Una volta fatta richiesta al Servizio Clienti o in fase di acquisto di una nuova offerta spusu, si riceverà una mail (entro un giorno lavorativo) con allegato un codice QR che andrà scansionato con il proprio smartphone o altro dispositivo compatibile.

Basterà seguire le istruzioni (in base al sistema operativo utilizzato, Android o iOS) e procedere con l’attivazione tramite il codice inviato nella conferma dell’ordine.

Costi eSIM spusu

Non sono previsti costi aggiuntivi per l’eSIM spusu, sia per i già clienti che per i nuovi.

Trasferire profilo eSIM spusu

Nel caso in cui l’utente ha sostituito il proprio dispositivo, ecco qui di seguito le procedure da seguire per trasferire il profilo eSIM su un nuovo smartphone.

Dispositivi Android: andare nelle impostazioni e cliccare sulla voce dell’operatore che si desidera eliminare. Cliccare su “Elimina operatore” e confermare l’eliminazione del profilo eSIM.

Dispositivi Apple: andare nelle impostazioni e selezionare “Operatore”. Fare clic su “Rimuovi piano cellulare” e confermare l’eliminazione del profilo eSIM.

A seconda del dispositivo, possono essere necessari alcuni minuti prima che l’eSIM possa essere installata sul nuovo telefono cellulare.

Una bella novità per i clienti spusu possessori di un iPhone di ultima generazione o di altri smartphone, tablet o smartwatch compatibili con la eSIM.