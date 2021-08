CoopVoce lancia le nuove offerte EVO 30 e EVO 100 con nuove condizioni per il Roaming in UE

Si amplia il portafoglio offerte di CoopVoce (Full MVNO su rete TIM), che da questo 26 agosto (e fino al 31 dicembre 2021) viene integrato con le nuove EVO 30 e EVO 100, con alcune novità sul fronte del Roaming in UE.

EVO 30 permette di avere 30 Giga in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS a 6,90 euro al mese.

EVO 100 permette invece di avere 100 Giga in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS a 8,90 euro al mese.

Entrambe le offerte possono essere attivate sia su nuova numerazione CoopVoce che effettuando portabilità del numero da altro gestore.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte.

Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base attivo sulla propria utenza, mentre al superamento dei GB previsti nel mese, il traffico internet viene bloccato.

Il costo di attivazione è di 9,90 euro per chi la richiede online con spedizione della SIM a casa (compreso anche il primo mese dell’offerta). Se si ritira la SIM in un punto vendita Coop, l’attivazione ha un costo di 10 euro, con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Per i già clienti, passare alle nuove offerte EVO 30 o EVO 100 ha un costo di attivazione di 9 euro una tantum.

Se in fase di rinnovo dell’offerta il credito non è sufficiente, questa viene sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è bloccato.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

La data di riattivazione della promozione, notificata da un SMS di conferma, coinciderà con la data di ricarica e il cliente potrà usufruire dell’offerta per un mese da tale data.

Se si esauriscono anticipatamente GB o SMS con CoopVoce è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile previsto (da App CoopVoce, dall’Area Clienti online, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688 o il Servizio Clienti al 188 o inviando un SMS con la dicitura RINNOVA EVO 30 o RINNOVA EVO 100 – in base all’offerta scelta – al numero 4243688).

Nuove condizioni Roaming in UE

Esclusivamente (per il momento) per le nuove offerte EVO 30 e EVO 100, CoopVoce ha variato le condizioni che riguardano il Roaming in UE.

Nello specifico, in caso di viaggi in uno dei paesi aderenti alla normativa europea (Roam Like At Home), nei primi 30 giorni è possibile utilizzare tutti i Giga previsti dalla propria offerta (30 Giga per la EVO 30 e 100 Giga per la EVO 100).

Se si sfrutta il Roaming in UE per più di 30 giorni consecutivi, verrà messo a disposizione ogni mese un quantitativo limitato di GB, conforme con quanto previsto dalla normativa europea *. Per EVO 30 sono 3,77 GB al mese, mentre per EVO 100 sono 4,86 GB al mese.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare per questo 2021 è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,66 x (per) 2.