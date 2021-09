Torna l’offerta Rabona Calcio: 111 GB in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese

Rabona Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone) ha deciso di riproporre da oggi e fino al 30 settembre 2021 l’offerta Calcio, che mette a disposizione 111 Giga in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese (valida solo per le richieste di portabilità da altro gestore).

La navigazione è sugli effettivi Kb consumati. Una volta superati i 111 GB nel mese, la navigazione viene bloccata.

In Roaming in UE possono essere utilizzati minuti e SMS dell’offerta e fino a 4,3 GB al mese (secondo quanto previsto dalla normativa europea *).

Acquistando l’offerta online (sito web rabona.it o app ufficiale), il costo complessivo da sostenere è di 29,99 euro (19,99 euro di costo SIM – in offerta invece di 25 euro – e 10 euro di prima ricarica obbligatoria, che viene utilizzata per l’addebito del primo canone mensile).

È previsto l’accredito di un bonus di 25 euro che ha una validità di 12 mesi e non può essere utilizzato per il rinnovo del costo mensile dell’offerta (solamente per il traffico a consumo).

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,66 x (per) 2.