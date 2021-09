Rabona Mobile e Sì,Pronto!?!: nuove offerte Top Pressing (171 GB) e Il Bello (150 GB)

In Roaming in UE possono essere utilizzati minuti e SMS dell’offerta e fino a 4,9 GB al mese (secondo quanto previsto dalla normativa europea *).

Per quanto riguarda Sì,Pronto!?! il costo complessivo da sostenere per l’acquisto dell’offerta online è di 25 euro, 15 di costo SIM e 10 euro di prima ricarica obbligatoria che verrà utilizzata per l’addebito del primo canone mensile.

Anche in questo caso, come per Rabona, viene emesso un bonus di 25 euro che ha una validità di 12 mesi e non può essere utilizzato per il rinnovo del costo mensile dell’offerta, ma solo per il traffico a consumo.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,66 x (per) 2.