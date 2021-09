PosteMobile lancia Creami WOW 50 Giga a 5,90 euro al mese (fino a domenica 26 settembre 2021)

Disponibile da oggi (esclusivamente online) e fino a domenica 26 settembre 2021, la nuova offerta Creami WOW 50 Giga, che mette a disposizione 50 GB in 4G+ su rete Vodafone (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload) e Credit illimitati per chiamate e SMS a 5,90 euro al mese.

Ricordiamo che 1 Credit corrisponde a 1 minuto di traffico voce o ad 1 SMS. Per il traffico dati ciascun Credit viene scalato al raggiungimento di 1 MB di navigazione.

L’offerta consente di attivare il piano ricaricabile Creami extra WOW con credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS, 10 GB di traffico dati e un bonus di ulteriori 40 GB di traffico dati, al costo promozionale di 5,90 euro al mese. Il bonus di 40 GB aggiuntivi sarà erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal secondo mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano.

La SIM ha un costo di 20 euro, di cui 10 euro di costo attivazione SIM e 10 euro per la prima ricarica. La spedizione della SIM è gratuita.

All’esaurimento dei Giga previsti dal piano la navigazione internet verrà bloccata. In caso di necessità potrà essere attivata l’opzione GIGA EXTRA che consente di continuare a navigare con 1 Giga in più al costo di 1,99 euro (disponibile fino alla data di successivo rinnovo mensile della Creami WOW 50 Giga).

Esaurito il GIGA EXTRA e non se ne è acquistato un altro, la navigazione internet verrà bloccata fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano. È possibile acquistare GIGA EXTRA da App Postepay oppure inviando un SMS al numero 4071160 con testo “SI GIGAEXTRA”, chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160 o sulla propria Area Personale.

Il mancato rinnovo della Creami WOW 50 Giga per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa a consumo di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per singolo SMS inviato e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet addebitati alla prima connessione.