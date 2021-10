DIGI Mobil, Dragos Chivu: puntiamo su crescita sia dei clienti che di servizi e offerte

DIGI Mobil chiude il primo semestre 2021 registrando un +15% di utenze attive nel primo semestre 2021 (297.000 per la precisione, come già segnalato lo scorso agosto), rispetto allo stesso periodo del 2020, confermando una costante crescita nel mercato italiano.

L’operatore, che opera in Italia come Full MVNO su rete Vodafone, è parte del gruppo DIGI Communications NV, leader nel settore delle telecomunicazioni, attivo in 4 Paesi europei con servizi di telecomunicazioni convergenti: telefonia fissa e mobile, TV via cavo e satellite, Internet, fibra ottica.

Entrata in Italia dieci anni fa, con due offerte e una rete commerciale basata su una decina di punti vendita, DIGI Mobil ha attuato una strategia semplice quanto efficace: presentarsi sul mercato con offerte competitive e servizi dedicati per fidelizzare la propria clientela.

Ne sono un esempio l’offerta COMBO a 15 euro, che prevede minuti illimitati internazionali, verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e in altri 60 paesi del mondo e 75 GB di Internet 75 GB, e il servizio online Click to Call, gratuito e disponibile 7 giorni su 7, che consente di essere richiamati dal il Servizio Clienti tramite la prenotazione di chiamata.

In un comunicato diffuso in mattinata, l’operatore – per bocca dell’AD DIGI Italy, Dragos Chivu – integra così i dati pubblicati lo scorso agosto:

Il capillare lavoro svolto in questi anni conferma i positivi risultati raggiunti: +15% delle utenze attive nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 e oltre 4.000 punti vendita sul territorio nazionale. La nostra clientela è composta prevalentemente da clienti rumeni o etnici, che necessitano di specifiche esigenze di comunicazione. Sono persone che, per lavoro o per motivi familiari, hanno bisogno di comunicare continuativamente sia in Italia che all’estero, soprattutto in periodi come quello attuale. Siamo molto soddisfatti del percorso fatto finora in Italia e intendiamo incrementare il numero di clienti, rafforzando e consolidando il rapporto di totale fiducia con la clientela, con lo stesso impegno e passione di sempre e con lo stile che ci contraddistingue. Il 2021 conferma le strategie intraprese e punta ad una crescita su tutti i fronti, sia in termini numerici che di nuovi servizi e offerte, sempre nell’ottica di offrire un’esperienza positiva e confortevole alla clientela.

Fonte: comunicato stampa