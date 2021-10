Lycamobile si rifà il look: nuova visual identity nei principali mercati in cui opera

Nelle ultime ore Lycamobile (Full MVNO su rete Vodafone) ha rinnovato totalmente la propria visual identity nei principali mercati in cui opera.

Un cambiamento che non ha riguardato solo l’Italia, ma – nel momento in cui scriviamo – anche l’Australia, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America.

La nuova veste grafica e il nuovo logo (che potete vedere nella copertina di questo articolo) campeggiano sui siti web ufficiali Lycamobile e sui propri canali social dei paesi citati, mentre non è escluso che nelle prossime ore riguarderà anche gli altri mercati (come ad esempio Norvegia, Svezia, Svizzera, Austria, Romania, Ucraina, Russia etc).

Le novità si fermano qui, almeno ad oggi insieme alla veste grafica e al logo, non sono state presentate nuove offerte. Tra quelle già note, ci sono sempre le convenienti PORT IN, dedicate a chi effettua portabilità del numero da altro gestore a Lycamobile e che permettono di avere minuti e SMS illimitati e ben 70 o 100 GB al mese, ad un costo – rispettivamente – di 5,99 o 7,99 euro.