Feder Mobile lancia SPIN 50: minuti illimitati, 50 SMS e 50 Gb a 5,99 euro al mese

Feder Mobile rende disponibile da oggi la nuova offerta Limited Edition SPIN 50, che prevede minuti illimitati, 50 SMS e 50 Giga (su rete 4G Vodafone) a soli 5,99 euro al mese.

Può richiedere la SPIN 50 chi attiva una nuova numerazione Feder Mobile e chi effettua la portabilità del numero da altro gestore (con l’esclusione dei clienti Vodafone) entro il 30 novembre 2021.

In fase di acquisto il costo complessivo da sostenere è di 28,90 euro (in promozione, anziché 30,90 euro), comprensivo del primo mese di traffico. Restano invariate tutte le altre offerte.

Feder Mobile, ha fatto il suo debutto sul mercato come operatore mobile virtuale (ESP MVNO) su rete Vodafone lo scorso 15 luglio. I clienti possono navigare in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il prefisso utilizzato è quello assegnato all’aggregatore Plintron, ovvero il 376.

Fonte: comunicato stampa