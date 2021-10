Per Halloween con Rabona Mobile e Sì,Pronto!?! 10 euro di ricarica omaggio

In occasione di Halloween anche Rabona Mobile (operatore mobile virtuale che opera come ESP MVNO su rete Vodafone tramite piattaforma Plintron) lancia la sua promo dedicata, che altro non è quanto ormai ci ha abituato nel corso degli ultimi anni, ovvero la possibilità di ottenere 10 euro omaggio sul taglio di ricarica da 20 euro.

Dalle 17 di oggi e fino alle ore 10 di martedi 2 novembre 2021, tutti i clienti Rabona che effettueranno una ricarica telefonica da 20 euro, ne otterranno ulteriori 10 in omaggio, per un totale di 30 euro.

30 euro di importo utilizzabile anche per il pagamento dei rinnovi delle offerte. Per usufruirne, basta effettuare la ricarica online sul sito rabona.it o via applicazione ufficiale “MyRabona”.

La stessa promo viene offerta anche ai clienti di Sì,Pronto!?! (parliamo a tutti gli effetti di SIM Rabona Mobile vendute con il logo di questo brand secondario) che possono effettuare una ricarica da 20 euro per ottenerne 30.

La procedura è identica, basta effettuare la ricarica online sul sito sipronto.it o via app Sì,Pronto. Anche la durata della promo è la medesima. Il pagamento online può essere effettuato in tutta comodità con PayPal o carta di credito.

Ricordiamo che è possibile usufruire di questa promozione per un massimo di due volte (massimo 2 ricariche per utenza).