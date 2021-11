NTmobile: ecco le nuove offerte a partire da 1 euro al mese

NTmobile, operatore mobile virtuale che opera come ESP MVNO su rete Vodafone, ha annunciato oggi un rinnovo del listino offerte, a partire da 1 euro al mese. Eccole qui di seguito.

NTmobile SOLO

L’offerta SOLO ha un costo mensile di 1 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) e comprende: 1 GB di traffico internet su rete 4G Vodafone (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload); chiamate verso tutte le numerazioni nazionali tariffate 2 centesimi al minuto e SMS a 5 centesimi per singolo invio.

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutto il Giga messo a disposizione ogni mese.

NTMobile NOI 2

L’offerta NOI 2 (2 SIM) prevede l’acquisto di due SIM di cui la seconda con costo di attivazione incluso. NOI 2 prevede un addebito mensile di 3,99 euro (costo di attivazione di 9,99 euro) e per ogni singola SIM comprende: 15 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso numerazioni NTmobile, chiamate verso tutte le numerazioni nazionali tariffate 2 centesimi al minuto e SMS a 5 centesimi per singolo invio.

In Roaming in UE è possibile utilizzare ogni mese fino ad un massimo di 3 GB.

NTmobile PIU’

L’offerta PIU’ prevede un addebito di 4,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) e comprende: 30 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso numerazioni NTmobile, chiamate verso tutte le numerazioni nazionali tariffate 2 centesimi al minuto e SMS a 5 centesimi per singolo invio.

In Roaming in UE è possibile utilizzare ogni mese fino ad un massimo di 3 GB.

NTmobile PIU’+

L’offerta PIU’+ prevede un addebito semestrale di 20,95 euro (costo di attivazione di 9,99 euro) e mette a disposizione ogni mese: 30 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e SMS tariffati a consumo (5 centesimi per singolo invio).

In Roaming in UE è possibile utilizzare ogni mese fino ad un massimo di 3 GB.

NTmobile PIU’++

L’offerta PIU’++ prevede un addebito annuale di 29.94 euro (costo di attivazione di 9,99 euro) e mette a disposizione ogni mese: 30 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e SMS tariffati a consumo (5 centesimi per singolo invio).

In Roaming in UE è possibile utilizzare ogni mese fino ad un massimo di 3 GB.

NTmobile ASIA

L’offerta ASIA prevede un addebito mensile di 9,99 euro (costo di attivazione di 9,99 euro) e comprende: 100 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 400 minuti verso fisso e mobile di Bangladesh, Cina; Hong Kong, India, Malesia, Singapore e Thailandia.

In Roaming in UE è possibile utilizzare ogni mese fino ad un massimo di 6 GB.

NTmobile Tourist

L’offerta Tourist prevede un addebito di 9,99 euro (costo di attivazione di 9,99 euro) e per 21 giorni mette a disposizione: 150 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, minuti illimitati verso fisso e mobile di Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Malesia, Singapore, Thailandia, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, USA e Canada.

Nelle offerte sono inclusi i seguenti servizi gratuiti: “Ti ho cercato”, segreteria telefonica e controllo del credito residuo. Rimangono disponibili anche le precedenti offerte SMALL e ILLIMITATO e la possibilità di aggiungere pacchetti di minuti, SMS o traffico dati in base alle proprie necessità.

Fonte: comunicato stampa