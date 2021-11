Very Mobile: per il Black Friday il doppio dei Giga gratis per due mesi

Disponibile da oggi la nuova promozione per il Black Friday di Very Mobile, operatore mobile virtuale e second brand di WINDTRE, che permette a tutti i nuovi clienti (presto anche a chi lo è già) di avere il raddoppio del traffico dati per i primi due mesi dall’attivazione.

Sarà possibile aderire fino al 30 novembre 2021 e poter quindi sfruttare il doppio dei Giga disponibili sulla propria offerta.

Ad esempio, un cliente che attiva una nuova numerazione Very Mobile e sceglie l’offerta da 50 Giga a 5,99 euro al mese, per i primi due mesi potrà sfruttare 100 Giga al mese (200 GB se viene attivata l’offerta con 100 Giga al costo mensile di 7,99 euro).

Riservata invece solo alle portabilità da alcuni specifici operatori (in particolare iliad tra i gestori di rete mobile e ai MVNO, con l’esclusione di spusu, Kena Mobile e ho.) è l’offerta Very Special, che permette di avere 130 Giga di traffico dati su rete 4G WINDTRE (fino a 30 Mbps in download e upload) oltre a minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese.

È possibile attivare Very Special online (con attivazione gratuita) fino al 30 novembre 2021, salvo proroghe, o presso i negozi Very e i Very Point. Con la promozione per il Black Friday, anche in questo caso per i primi due mesi si potrà usufruire del raddoppio dei Giga, che arrivano quindi a 260.

Ricordiamo che con Very Mobile è abilitata anche la tecnologia VoLTE – Voice over LTE – ovvero la possibilità di instradare tutte le chiamate invece che su rete 3G (come avviene normalmente) su quella 4G/LTE, con miglioramenti nelle chiamate, così come minori problemi nella navigazione internet mentre si è impegnati in una conversazione telefonica.