Black Friday PosteMobile: Creami WOW 50 Giga a 5,90 euro al mese fino a domenica 28 novembre 2021

In occasione della settimana del Black Friday, PosteMobile ha deciso di tornare a proporre da oggi – e fino a domenica 28 novembre – la promozione Creami WOW 50 GB, che permette di usufruire di 50 Giga di internet in 4G+, credit illimitati da utilizzare per minuti e SMS a soli 5,90 euro al mese.

La velocità di navigazione su rete 4G+ Vodafone è fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Creami WOW 50 GB è dedicata a chi acquista online o da canale telefonico una nuova SIM ricaricabile entro il 28 novembre 2021, con o senza portabilità del numero. La SIM ha un costo di 20 euro una tantum, di cui 10 euro di costo di attivazione e 10 euro di prima ricarica.

L’offerta prevede l’attivazione del piano ricaricabile Creami extra WOW con Credit illimitati per chiamate e SMS, 10 GB di traffico dati e un bonus di 40 GB aggiuntivi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal secondo mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo della promo.

Il mancato rinnovo dell’offerta per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per ogni singolo SMS inviato e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Se si terminano in anticipo i Giga previsti dall’offerta, la navigazione viene bloccata. Per continuare ad utilizzare il traffico dati, è possibile acquistare in qualsiasi momento l’opzione GIGA EXTRA che consente di continuare a navigare con 1 Giga in più al costo di 1,99 euro. Il giga di navigazione incluso nell’opzione GIGA EXTRA è disponibile fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano.

Esaurito il Giga, se non si è acquistato un ulteriore GIGA EXTRA sempre al costo di 1,99 euro, la navigazione internet sarà bloccata fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano. È possibile acquistare GIGA EXTRA da App Postepay oppure inviando un SMS al numero 4071160 con testo “SI GIGAEXTRA”, chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160 o sulla propria Area Personale.

Minuti e SMS della Creami WOW 50 GB possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico internet è previsto un limite di 3,93 GB al mese.

Oltre tale soglia è possibile navigare in UE al costo di 0,36 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dall’offerta. Il Giga di navigazione incluso nell’opzione GIGA EXTRA è disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali.