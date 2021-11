Le SIM Rabona Mobile ora anche presso i centri Bricofer aderenti

Rabona Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone tramite l’aggregatore Plintron) ha annunciato questa mattina l’accordo con Bricofer Group Spa per la distribuzione delle proprie SIM.

Nel dettaglio, questo accordo darà la possibilità da oggi, 24 novembre, di attivare le nuove offerte Rabona Mobile per privati e aziende all’interno dei centri Bricofer aderenti, direttamente in cassa o nei punti d’informazione.

Come annunciato lo scorso 5 novembre, per facilitare l’attivazione e il passaggio a Rabona, è stata attivata la nuova modalità di firma digitale “OTP”.

In cosa consiste? In fase di compilazione dei moduli per i dati personali, il cliente può firmare il contratto in modo digitale, ovvero inserendo il codice OTP (One Time Password) inviato via SMS sulla propria numerazione.

Una nuova forma di autenticazione veloce e semplice da eseguire, per semplificare il processo di attivazione di una SIM Rabona e relativa offerta scelta.