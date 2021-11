Per il Black Friday CoopVoce azzera i costi di attivazione, spedizione e primo mese di alcune offerte EVO (promo solo online)

Disponibile per il Black Friday (da questo venerdi a domenica 28 novembre 2021), la nuova promozione che CoopVoce riserva a tutti i nuovi clienti che attivano esclusivamente online l’offerta EVO100 o EVO 30 o EVO Voce&SMS.

Per l’occasione chi richiede una di queste tre offerte, vedrà azzerati sia i costi di attivazione SIM che quelli di spedizione (valido solo per le richieste online con spedizione a casa), risparmiando quindi 9,90 euro (costo che normalmente comprende spedizione, attivazione e primo mese dell’offerta).

Dunque, costi azzerati e primo mese incluso, per poi proseguire con l’addebito previsto dall’offerta sottoscritta dal secondo mese e successivi.

La promozione per il Black Friday è rivolta sia a chi attiva una nuova numerazione CoopVoce sia a chi effettua la portabilità del numero da altro gestore.

Se invece si sceglie il ritiro della SIM presso uno dei 900 punti vendita Coop, il costo di attivazione della SIM rimarrà quello standard, ovvero 10 euro (con 5 euro di traffico telefonico incluso).

A partire da 4,50 euro al mese si può optare per EVO Voce&SMS, l’offerta con minuti illimitati e 1.000 SMS, oppure si può scegliere la EVO 30 a 6,90 euro al mese (con 30 GB, minuti illimitati e 1.000 SMS) o la più ricca EVO 100 a 8,90 euro al mese (con 100 GB, minuti illimitati e 1.000 SMS).

Nessuna novità invece per i già clienti che, se vorranno passare ad una delle tre offerte citate, potranno farlo come sempre in totale autonomia, con un costo di attivazione di 9 euro una tantum.