Black Friday e Cyber Monday 2021: tutte le promozioni degli operatori mobili virtuali (MVNO)

Nel lungo “weekend” partito con il Black Friday e che si allunga anche al Cyber Monday, sono diversi gli operatori mobili virtuali (MVNO) che hanno deciso per l’occasione di lanciare promozioni ad hoc (più o meno interessanti, a seconda dei casi).

Le abbiamo elencate per singolo operatore, così ognuno potrà valutare quella che più fa al proprio caso.

CoopVoce

Come già segnalato ieri, CoopVoce ha deciso di lanciarsi in una propria promo per il Black Friday, offrendo a tutti i nuovi clienti che richiederanno esclusivamente online ed entro domenica la EVO100 o EVO 30 o EVO Voce&SMS, un azzeramento dei costi di attivazione SIM e spedizione, oltre al primo mese gratuito del piano tariffario scelto, facendo risparmiare così 9,90 euro (qui maggiori dettagli).

ho. Mobile

Più lunga la durata della promozione lanciata lo scorso 19 novembre da ho. Mobile (attivabile, salvo proroghe, fino al 30 novembre), che prevede una ricarica omaggio del valore di 5 euro.

Per ottenerla, è necessario acquistare una SIM su ho-mobile.it, scegliere l’offerta preferita e quando richiesto, inserire nell’apposito campo l’hashtag #CASHBLACK. In questo modo, entro le 24 ore successive al primo rinnovo dell’offerta scelta, verrà erogata una ricarica omaggio del valore di 5 euro.

La promo è valida sia per le richieste di portabilità che per l’attivazione di una nuova numerazione ho., la ricarica omaggio non concorre al prolungamento della vita della SIM e non verrà rimborsata in caso di cessazione della SIM (e nemmeno trasferita, se si effettua una portabilità del numero verso altro gestore).

Kena Mobile

Kena Mobile, second brand di TIM, propone invece un buono regalo Amazon.it del valore di 10 euro a chi effettua la portabilità del numero da altro gestore (per tutte le richieste effettuate entro le 10 del 30 novembre).

Il buono verrà erogato solo ai clienti che avranno effettuato almeno un rinnovo dell’offerta acquistata (rinnovo che deve essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2022). Inoltre, ciascun partecipante potrà associare al proprio Codice Fiscale fino a un massimo di 4 SIM intestate, avrà quindi la possibilità di ottenere fino a 4 buoni Amazon.it se dovesse effettuare quattro diverse portabilità del numero.

TIM stima di consegnare con questa promozione circa 4.000 premi (buoni) per un valore complessivo di 40.000 euro. Il buono verrà consegnato via SMS a tutti i partecipanti entro 180 giorni dall’inizio dell’operazione.

Noitel Mobile

Fino al 5 dicembre 2021, Noitel Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone), permette di richiedere l’offerta Super Jump (con 120 GB, minuti illimitati e 50 SMS a 7,99 euro al mese) direttamente online con SIM gratuita.

Dunque in questo caso, invece di pagare 15 euro in fase di acquisto online (5 euro di costo di attivazione e 10 euro di costo SIM), il costo finale sarà di soli 5 euro.

PosteMobile

Per PosteMobile il Black Friday è stata l’occasione per riproporre, come fa ciclicamente, la promo Creami WOW 50 Giga, che permette di usufruire di 50 Giga di internet in 4G+, credit illimitati da utilizzare per minuti e SMS a soli 5,90 euro al mese (la velocità di navigazione su rete 4G+ Vodafone è fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.).

Creami WOW 50 GB è dedicata a chi acquista online o da canale telefonico una nuova SIM ricaricabile entro domenica 28 novembre 2021, con o senza portabilità del numero. La SIM ha un costo di 20 euro una tantum, di cui 10 euro di costo di attivazione e 10 euro di prima ricarica. Qui maggiori dettagli.

Rabona Mobile

Come in altre occasioni, anche per il Black Friday Rabona Mobile (e il brand secondario Sì, Pronto!?!), tornano a proporre un bonus di 10 euro sul taglio di ricarica da 20 (solo per chi effettua la ricarica online o via app ufficiale). In questo modo, con una spesa di 20 euro, si ottengono 30 euro di credito telefonico.

È possibile usufruire della promozione per un massimo di due ricariche, effettuate entro le ore 10 di lunedi 29 novembre 2021.

Sempre entro le ore 10 di lunedi, Rabona Mobile permette di acquistare online una nuova SIM a soli 10 euro, mantenendo l’accredito del bonus di 25 euro (utilizzabile entro 12 mesi e solo per il traffico a consumo, non per il rinnovo di eventuali offerte attive sulla linea).

Very Mobile

Come per ho., promo “lunga” anche per Very Mobile (second brand di WINDTRE), che propone il raddoppio del traffico dati per i primi due mesi dall’attivazione a chi attiva una nuova offerta tra il 17 e il 30 novembre 2021.

Ad esempio, un cliente che attiva una nuova numerazione Very Mobile e sceglie l’offerta da 50 Giga a 5,99 euro al mese, per i primi due mesi potrà sfruttare 100 Giga al mese (200 GB se viene attivata l’offerta con 100 Giga al costo mensile di 7,99 euro). Qui maggiori dettagli.