Promo Natale CoopVoce: 30 euro di traffico bonus a chi effettua portabilità del numero

Disponibile da oggi la nuova promozione che CoopVoce ha deciso di dedicare a tutti i clienti che effettuano una portabilità del numero attivando l’offerta EVO 100 o EVO 30 o EVO Voce&SMS.

Fino al 10 gennaio chi trasferisce il proprio numero da altro gestore a CoopVoce con una delle offerte citate, riceverà 30 euro di traffico bonus.

A partire da 4,50 euro al mese si può optare per EVO Voce&SMS, l’offerta con minuti illimitati e 1.000 SMS, oppure si può scegliere la EVO 30 a 6,90 euro al mese (con 30 GB, minuti illimitati e 1.000 SMS) o la più ricca EVO 100 a 8,90 euro al mese (con 100 GB, minuti illimitati e 1.000 SMS).

Per chi decide di richiedere una delle tre offerte direttamente online, con spedizione della SIM a casa, il costo di attivazione da sostenere è di 9,90 euro una tantum (costo che include sia la spedizione che il primo mese dell’offerta scelta).

Se invece si opta per il ritiro presso uno dei 900 punti vendita Coop, il costo di attivazione della SIM è di 10 euro, con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Ricordiamo che CoopVoce opera su rete 4G TIM con velocità in download e upload dichiarate rispettivamente in 100 Mbps e 50 Mbps. Come da speed test di molti clienti di questo operatore mobile virtuale e nostri lettori, le velocità raggiunte sono quasi sempre superiori e non si registrano limitazioni, come spesso accade con alcuni gestori e che vediamo in particolare con i second brand (come ad esempio Kena, sempre su rete TIM).