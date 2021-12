Nuova offerta ho. Mobile: 8,99 euro al mese per 150 GB e minuti/SMS illimitati

Disponibile da oggi la nuova offerta ho. 8,99 di ho. Mobile, operatore mobile virtuale e second brand Vodafone, dedicata a chi effettua la portabilità del numero da iliad e MVNO (con l’eccezione di Kena Mobile e Very Mobile).

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese e mette a disposizione 150 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitate a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati.

In Roaming in UE è possibile utilizzare i minuti e gli SMS previsti dall’offerta, senza limitazioni, mentre per il traffico dati è prevista una soglia di 5,9 GB al mese.

Se la portabilità del numero non viene completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, l’offerta verrà rinnovata al costo di 17,99 euro al mese invece di 8,99.

Il costo complessivo in fase di acquisto dell’offerta ho. 8,99 direttamente online, sul sito web ufficiale dell’operatore, è di 9,99 euro, con spedizione e attivazione gratuite, costo SIM pari a 0,99 euro e prima ricarica obbligatoria di 9 euro (da cui verrà scalato il primo canone mensile di 8,99 euro).