Linkem prende il controllo di Tiscali: nasce quinto operatore nel fisso e primo nell’ultrabroadband FWA+FTTH

Linkem si “pappa” Tiscali. È questo in sostanza quanto annunciato in serata dai due operatori in un comunicato stampa che pubblichiamo qui di seguito integralmente.

Fusione Linkem-Tiscali

Tiscali S.p.A. e Linkem S.p.A. annunciano di aver approvato l’accordo di fusione e il progetto di fusione per incorporazione di Linkem Retail, società interamente posseduta da Linkem S.p.A., in Tiscali.

La fusione si inserisce nell’ambito di una più complessa e articolata operazione diretta ad integrare in un’unica realtà societaria e commerciale il Gruppo Tiscali e il ramo retail del Gruppo Linkem al fine di sviluppare sinergie, consolidare e rafforzare la posizione di mercato.

A conclusione dell’operazione, Tiscali, con Linkem quale azionista di controllo, sarà il quinto operatore del mercato fisso e primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA+FTTH – le più innovative e promettenti – con una quota di mercato complessiva pari al 19,4% (Fonte dati AGCOM), posizionata strategicamente per sfruttare al meglio le potenzialità delle tecnologie FTTH e 5G FWA.

Questi gli altri punti chiave illustrati nel comunicato stampa, che potete trovare in versione integrale in allegato, con i dettagli dell’operazione e i commenti dei rispettivi AD, Renato Soru e Davide Rota:

L’operazione prevede l’integrazione degli asset organizzativi delle società coinvolte al fine di generare significative sinergie industriali e cogliere al meglio le opportunità connesse all’implementazione del PNRR grazie ad un’offerta integrata di servizi fissi, mobili, 5G, cloud e smart city.

Nell’ambito dell’operazione è stato sottoscritto un accordo di fusione tra Tiscali S.p.A., Linkem S.p.A. e Linkem Retail S.r.l. e un patto parasociale tra Amsicora, Soru e Linkem.

Nell’ambito dell’operazione è stata approvata una proposta di raggruppamento (1:100) delle azioni Tiscali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’efficacia della fusione è in ogni caso subordinata all’avveramento di diverse condizioni sospensive indicate nel progetto di fusione, pubblicato in data odierna sul sito internet di Tiscali.

Il completamento del progetto, in caso di avveramento di tutte le condizioni sospensive, è previsto entro il primo semestre 2022.

Torneremo sul tema, se con la fusione dovessero arrivare importanti novità che riguarderanno il servizio di telefonia mobile (dove al momento Tiscali opera come ESP MVNO).