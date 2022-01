ho. Mobile: dal 16 gennaio i nuovi spot sulle principali tv nazionali (video)

Partirà questa domenica, la nuova campagna pubblicitaria di ho. Mobile, operatore mobile virtuale e second brand di Vodafone Italia con oltre 2,7 milioni di clienti.

È quanto annunciato proprio oggi dall’ufficio stampa dell’operatore, fornendo alcuni dettagli sulla produzione e anticipando il video dello spot tv (che potete vedere ad inizio articolo).

Il comunicato stampa

C’è chi cerca di avere sempre qualcosa in più – anche se ha già tutto – e chi invece è soddisfatto di quello che ha e non ha bisogno di cercare altro. Al centro del nuovo spot ho. Mobile, in onda sulle principali emittenti televisive a partire da domenica 16 gennaio, ci sono la semplicità di tutta l’offerta ho. e la soddisfazione dei suoi clienti. Perché, come recita il claim della nuova campagna: “al mondo c’è chi ha e chi… ho”.

Sulle note del brano Dopamine – feat Eyelar dei Purple Disco Machine, il nuovo spot di ho. Mobile, racconta una moltitudine di persone ognuna immersa nella sua quotidianità: chi non sa quali scarpe o quale colore scegliere fra centinaia di possibilità, e chi invece si gode la semplicità di un tramonto sulla città insieme alla persona amata.

Semplicità che, ricorda lo spot, è il cuore dell’offerta ho. Mobile che è possibile gestire interamente e comodamente da smartphone tramite l’app ufficiale “ho.”: dall’attivazione della SIM in soli 5 minuti caricando un semplice video-selfie, alla possibilità di controllare il credito residuo, il rinnovo dell’offerta, i minuti, gli SMS e i Giga ancora disponibili, o ancora ricaricare con un gesto.

La campagna, in onda sulle principali emittenti televisive in formati da 30” e 20”, è stata ideata da Utopia e realizzata da Mercurio.

Credits

Regista: Edoardo Lugari. Direttore della fotografia: Piermaria Agostini. Agenzia Creativa: Utopia. Art Director: Francesco Negri. Copywriter: Francesca Serpi. Account Director: Gabriele Cortis. Account Executive: Antonella Laus. Casa di Produzione: Mercurio. Executive Producer: Luca Giberna. Producer: Maria Vittoria Ceresoli. Post Produzione Video: Utopia. Editor: Manuel Savoia. VFX: Simon Gottlieb. Production Advisory e Music Licensing: The Producer International.

Fonte: comunicato stampa