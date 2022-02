Rallenta la crescita di ho. Mobile: 2,7 milioni di clienti al 31 dicembre 2021

Rallenta la crescita di ho. Mobile, il second brand di Vodafone Italia (operatore mobile virtuale controllato tramite la società VEI Srl) che chiude l’ultimo trimestre del 2021 con lo stesso numero di clienti di quello precedente: 2,7 milioni.

Questo il dato comunicato oggi da Vodafone Group per la filiale italiana, dove ho. ha acquisito nell’ultimo trimestre dello scorso anno 65.000 clienti, che non sono riusciti ad arginare le perdite di Vodafone Italia (ricordiamo che il numero dei clienti ho. viene conteggiato insieme a quello di Vodafone Italia).

Rimanendo in tema di second brand, l’operatore mobile virtuale spagnolo Lowi (controllato da Vodafone España), a fine dicembre 2021 contava 1,4 milioni di clienti, dato in crescita (+83.000) rispetto al trimestre precedente.

Di seguito il comunicato stampa di Vodafone sulle attività nel segmento fisso e mobile in Italia.

Il comunicato stampa Vodafone

Vodafone Italia chiude il trimestre al 31 dicembre 2021 con ricavi da servizi a 1.107 milioni di euro, in calo dell’1,3%* rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (Q1: -3,6%*; Q2 -1,4%*; Q3: -1,3%*).

La performance del trimestre risulta influenzata in particolare dalla perdurante competizione nel segmento mobile. La stabilizzazione del trend è dovuta alla crescita dei segmenti wholesale e rete fissa.

I ricavi da servizi di rete fissa crescono dello 3,1%, pari a 313 milioni di euro. I clienti in banda larga sono oltre 3 milioni, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 24,5 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,9 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

ho., il second brand di Vodafone che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale ha superato i 2,7 milioni di clienti.

La rete mobile di Vodafone è stata riconosciuta la migliore del mercato per esperienza complessiva dei clienti dagli osservatori indipendenti Open Signal, Tutela e Altroconsumo.

Tra le iniziative commerciali del trimestre si segnala Smart Change per la raccolta, la valorizzazione e il ricondizionamento dei vecchi smartphone e il lancio delle nuove Eco-SIM, iniziative che confermano e rafforzano il commitment di Vodafone sui temi della sostenibilità dopo l’annuncio del Gruppo Vodafone la cui rete europea, da luglio 2021, è alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

In Italia tale obiettivo era stato già raggiunto a novembre 2020. Vodafone ha inoltre lanciato Curve Pet, il Gps Tracker per non perdere mai di vista il proprio animale domestico.

Nel trimestre è stato lanciato Vodafone Business Lab Premium, uno spazio di consulenza e supporto per aiutare le piccole e medie imprese e le Partite Iva ad accedere agli incentivi del PNRR per la digitalizzazione. Vodafone – con l’RTI Vodafone Converge – ha inoltre siglato la convenzione Consip per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali per un valore di oltre 180 milioni di euro.

Tra le partnership si segnala l’accordo con Cisco e Alleantia con cui Vodafone Business ha lanciato Vodafone Industrial Connect, la soluzione IoT chiavi in mano per la digitalizzazione degli impianti di produzione e la partnership quinquennale strategica con Microsoft per sostenere la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese di tutta Europa.

Vodafone ha inoltre siglato una nuova alleanza strategica con Deloitte per mettere a disposizione la tecnologia e le piattaforme di Vodafone, in sinergia con l’esperienza di Deloitte, e sostenere la digitalizzazione degli ospedali, la telemedicina, visite mediche virtuali al servizio dei pazienti.

Nel trimestre Vodafone e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano hanno condotto un trial clinico di chirurgia con supporto da remoto grazie a 5G e software in realtà aumentata.