Sanremo 2022: televoto aperto anche ai clienti PosteMobile, CoopVoce e ho. Mobile

Prenderà il via questa sera, in diretta su Rai 1, la terza puntata del Festival della Canzone Italiana, Sanremo 2022. Dopo due giorni di voto unicamente riservato a giurie della sala stampa, radio e web, sarà finalmente estesa la possibilità di esprimere la propria opinione anche al pubblico da casa. Pubblico che, come sempre in questi casi, potrà esprimere il proprio parere tramite il televoto.

Tra gli operatori mobili abilitati al servizio ci saranno anche tre MVNO, ho. Mobile, PosteMobile e CoopVoce. Insieme a loro saranno ovviamente presenti anche i 4 operatori di rete mobile TIM, Vodafone, WindTre e iliad, oltre a quelli di telefonia fissa.

Come si televota

Da telefono fisso, sarà possibile televotare il proprio artista preferito di Sanremo 2022 componendo il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando, quando richiesto, il codice a due cifre della canzone scelta. Le utenze fisse abilitate al servizio sono TIM, WindTre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro.

Da rete mobile cellulare, sarà possibile votare inviando un SMS – contenente come testo il codice a due cifre della canzone di Sanremo 2022 scelta – al numero 475.475.1. Le utenze mobili abilitate al servizio sono TIM, Vodafone, WindTre, PosteMobile, CoopVoce, iliad e ho. Mobile. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro, tranne che per le utenze Vodafone, ho.mobile e WindTre, che addebiteranno agli utenti un costo pari a 0,51 euro.

A prescindere dal mezzo scelto, ogni utente pagherà solamente i voti validi, per cui non saranno conteggiati voti in eccesso, voti con codice errato o voti inviati fuori dalle apposite finestre temporali.

In ognuna delle sessioni di voto che si succederanno nel corso delle prossime serate, fino al momento della finalissima, sarà possibile inviare un massimo di cinque voti; l’apertura e la chiusura di ciascuna fase di voto saranno indicate a schermo o dal conduttore.

In caso di problemi con il televoto, per segnalazioni o ulteriori informazioni, è attiva la casella di posta elettronica assistenza@votingtv.it (specificando, nella richiesta, il nome del programma, il numero di telefono – fisso/mobile – utilizzato per usufruire del servizio, un numero di telefono su cui essere ricontattati e una breve descrizione della problematica riscontrata), oltre ad un servizio di customer care telefonico al numero 011.2219010, attivo dalle ore 09 alle ore 21, 7 giorni su 7, e attivo comunque fino alle ore 01:00 durante la messa in onda in prima serata della trasmissione.

Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine della trasmissione. Entro 24 ore dalla fine delle operazioni di voto, che normalmente coincidono con la chiusura del programma, tutti i risultati dettagliati delle votazioni, in termini percentuali, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, saranno pubblicati sul sito internet ufficiale del Festival di Sanremo 2022.

