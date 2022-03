CoopVoce: con l’opzione No Frontiere 1.000 minuti gratuiti per chiamare l’Ucraina

Con una storia pubblicata ieri sera su Facebook e una comunicazione di poche ore fa sempre sul social di Menlo Park, CoopVoce si unisce alla lunga lista di MVNO (e non solo) che hanno deciso di mettere a disposizione chiamate gratuite verso l’Ucraina.

Non si tratta di una iniziativa automatica, come fatto da altri, ma in questo caso per poter usufruire di 1.000 minuti gratuiti per chiamare numeri fissi e mobili dell’Ucraina, è necessario attivare l’opzione No Frontiere (che normalmente eroga 550 minuti al mese verso numerazioni internazionali, con scatto alla risposta di 15 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi).

L’opzione può essere attivata da Area Clienti online, dall’app CoopVoce, chiamando il 4243688 o tramite il Servizio Clienti al 188. Un SMS informerà dell’avvenuta attivazione dell’opzione (che non ha costi) e dei 1.000 minuti, utilizzabili fino al 31 marzo 2022.

In questo caso, la tariffazione non prevede scatti anticipati di 60 secondi né un costo di 15 centesimi come scatto alla risposta.

È sempre possibile controllare i minuti residui (dei 1.000 messi a disposizione) tramite l’Area Clienti online o chiamando il 4243688 (selezionando la voce “Per conoscere le promozioni attive sul numero”).

Superata la soglia dei 1.000 minuti, verrà applicata la tariffa prevista dal proprio Piano Tariffario CoopVoce per le chiamate internazionali. L’opzione “No Frontiere” si rinnova gratuitamente e automaticamente ogni 30 giorni dall’attivazione e può essere disattivata in qualsiasi momento con gli stessi canali messi a disposizione per l’attivazione.

I minuti di traffico non utilizzati non saranno cumulabili con la soglia del mese successivo. Non è da escludere che l’iniziativa possa ottenere una proroga dopo il 31 marzo 2022.

Iniziative solidali simili sono state prese anche da altri operatori, come Fastweb, iliad, DIGI Mobil, spusu, Kena, Noitel Mobile, Very Mobile, Sija Mobile…

Come ricordiamo ad ogni nostro articolo dedicato a questo tema, in Italia vivono e lavorano oltre 230.000 ucraini e ucraine (il 77,6% sono donne, senza contare i tanti profughi in arrivo), giustamente preoccupati per le sorti di familiari e amici in zona di guerra e a loro va tutta la nostra solidarietà.