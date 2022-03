Ucraina: dona anche da utenze MVNO al 45525. Gli operatori abilitati

Ci uniamo all’appello di Croce Rossa Italiana, l’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) e Unicef per promuovere l’attuale campagna di raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina coinvolta in una guerra che sta causando molte vittime tra i civili.

Il popolo ucraino in questo momento ha bisogno di acqua, cibo, prodotti per l’igiene per adulti e bambini, biancheria, coperte, lenzuola, capi invernali etc. oltre naturalmente ad assistenza sanitaria.

Il numero attivato per la raccolta di fondi è il 45525 e lo segnaliamo perché è possibile donare anche con alcuni operatori mobili virtuali, oltre che con i quattro principali operatori di rete mobile.

I clienti PosteMobile, CoopVoce e Tiscali Mobile possono donare 2 euro per ogni SMS inviato al numero 45525. Stessa cosa vale per i clienti iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE.

Segnaliamo che anche da rete fissa è possibile dare il proprio contributo. Con una chiamata al 45525 da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali è possibile donare 5 o 10 euro, mentre da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, è possibile donare 5 euro contattando la stessa numerazione.

In alternativa, o per importi superiori, si può effettuare una donazione direttamente dal sito della Croce Rossa Italiana (con bonifico, carta di credito o via Paypal).