DIGI Mobil chiude il 2021 con 324.000 utenze attive. Quasi 3 milioni in Spagna e debutto in Portogallo

Continua la crescita di DIGI Mobil, sia in Italia che in Spagna. L’operatore mobile virtuale controllato dalla società rumena RCS & RDS e che in Italia opera come Full MVNO su rete Vodafone, ha chiuso il 2021 con 324.000 utenze attive.

Un dato in aumento sia su base annuale (erano 251.000 a fine 2020) sia su base trimestrale (312.000 utenze attive nel terzo trimestre 2021). Per conoscere il numero di utenze dei principali operatori mobili virtuali italiani, consulta la nostra sezione dedicata.

In calo l’ARPU (i ricavi medi per unità) su base annua, che passa da 7,8 euro a 6,9 euro dell’ultimo report, ma vede un leggero miglioramento su base trimestrale (era 6,8 euro a fine settembre 2021).

Per quanto riguarda i ricavi della filiale italiana, nel 2021 sono stati pari a 25 milioni di euro (contro i 23 milioni del 2020). A livello di Gruppo, i ricavi sono cresciuti del 13% su base annua, ad oltre 1,4 miliardi di euro.

Il giorno successivo alla nostra pubblicazione è arrivato anche il comunicato stampa ufficiale di DIGI Mobil, che vi riportiamo integralmente qui di seguito.

Il Gruppo di telecomunicazioni registra nei mercati europei un +12,7% di ricavi. Confermata la costante crescita in Italia e annunciata l’entrata nel mercato portoghese. DIGI Communications N.V. attivo nei mercati rumeno, spagnolo, portoghese e italiano, chiude con successo l’anno finanziario registrando un fatturato di 1,5 miliardi di euro alla fine del 2021, con un aumento dei ricavi del +12,7% rispetto al periodo precedente. Il Gruppo, leader nel settore delle telecomunicazioni con servizi di telefonia fissa e mobile, TV via cavo e satellite, Internet, Fibra ottica, ha mantenuto il suo profilo di leadership di mercato in Romania, ha continuato la sua crescita in Italia e Spagna ed ora è attivo anche in Portogallo. Contestualmente ha completato con successo la transazione relativa alla vendita delle sue attività in Ungheria a 4iG per un prezzo di 625 milioni di euro, dopo che le parti hanno concordato la vendita il 29 novembre 2021. Nei servizi mobile, presenti in Romania, Spagna e Italia, il numero delle unità generatrici di fatturato (RGU) è passato dai 6,3 milioni a 7,5 milioni, con un aumento del 19,3%. In Italia DIGI Mobil conferma la costante crescita nel mercato, chiudendo il 2021 con una quota di 324 mila clienti fidelizzati (+ 18% di utenze attive nel 2021) e 4mila punti vendita distribuiti sul territorio. Dati di crescita importanti che premiano le scelte strategiche dell’operatore, incentrate sulla qualità e la trasparenza delle offerte e l’aumento dei servizi, tra cui le chiamate su fissi e mobili in 60 i Paesi nel mondo, utilizzando i minuti compresi nella propria offerta. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi 10 anni di presenza sul mercato italiano – dichiara Dragos Chivu, Amministratore Delegato di DIGI Italy – Confermiamo il nostro costante impegno nello sviluppo di nuovi servizi per offrire ai nostri clienti una user experience sempre più in linea con le loro esigenze, con lo stile che ci contraddistingue. L’anno 2021 ha portato una serie di importanti cambiamenti nella struttura e nelle dinamiche del Gruppo DIGI, tra cui, il consolidamento della leadership in Romania, la crescita in Spagna e Italia e l’ingresso nel mercato portoghese delle telecomunicazioni. Questi importanti passi plasmeranno il nostro business e la nostra crescita nel medio e lungo periodo. Siamo lieti di aver raggiunto una performance finanziaria e operativa significativa. Continueremo i nostri sforzi che ci hanno portato risultati costanti e investiremo in infrastrutture e tecnologia per far crescere il nostro business e mantenere un alto livello di qualità del servizio per i nostri clienti in Italia e negli altri mercati” ha dichiarato Serghei Bulgac, CEO di Digi Communications N.V.

Vendita DIGI Ungheria

Il 3 gennaio 2022 la filiale DIGI Ungheria è stata ceduta a 4iG Plc. per 624,98 milioni di euro. I ricavi dell’operazione verranno utilizzati per il rimborso del debito finanziario del gruppo e per i nuovi investimenti che RCS & RDS sta effettuando nell’Europa Occidentale, in particolare in Portogallo.

DIGI Mobil Spagna

Per quanto riguarda la filiale spagnola – DIGI Spain Telecom – prosegue ancora il trend di crescita nel segmento mobile, con ben 2.972.000 utenze attive a fine 2021, contro 2.795.000 nel terzo trimestre 2021 e 2.334.000 dello stesso periodo di un anno fa.

Quasi 3 milioni di spagnoli hanno scelto questo operatore mobile virtuale, il primo nel paese, dietro ai principali gestori infrastrutturati, Movistar, Orange, Vodafone e Grupo MASMOVIL (quest’ultimo, un ex MVNO diventato MNO dopo l’acquisizione di Yoigo, ha appena annunciato trattative per una fusione con Orange).

DIGI opera in Spagna anche nel fisso, con il numero di linee attive per quanto riguarda l’offerta in Fibra che è salito a 480.000 (erano 204.000 a fine dicembre 2020), mentre quello dell’offerta di linea fissa senza internet è salito a 165.000 (erano 72.000 a fine dicembre 2020).