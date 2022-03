Promo CoopVoce: per la Festa del Papà attivazione SIM e primo mese gratis

CoopVoce ha lanciato una promozione online dedicata alla Festa del Papà (19 marzo), che permette di azzerare il costo di attivazione e di avere il primo mese gratis dell’offerta scelta.

Sarà possibile usufruire di questa promo fino al 21 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe), ma va specificato che sarà disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da altro gestore a CoopVoce.

Attivazione promo CoopVoce

La procedura per ottenere l’azzeramento del costo di attivazione e il primo mese gratuito di una delle offerte EVO attualmente commercializzate, prevede l’inserimento del codice “FESTAPAPA22” nell’apposito campo “codici promozionali” nella fase di acquisto online sul sito web dell’operatore.

Si potrà poi scegliere se farsi spedire la SIM direttamente al proprio domicilio o ritirarla in un punto vendita Coop di propria preferenza.

Offerte CoopVoce EVO

È possibile usufruire della speciale promo dedicata alla Festa del Papà esclusivamente con le tre offerte EVO attualmente commercializzate:

EVO 100 . Minuti illimitati, 1.000 SMS e 100 Giga in 4G a 8,90 euro al mese.

. Minuti illimitati, 1.000 SMS e 100 Giga in 4G a 8,90 euro al mese. EVO 30 . Minuti illimitati, 1.000 SMS e 30 Giga in 4G a 6,90 euro al mese.

. Minuti illimitati, 1.000 SMS e 30 Giga in 4G a 6,90 euro al mese. EVO Voce&SMS. Minuti illimitati e 1.000 SMS a 4,90 euro al mese.

Non è richiedibile invece per l’offerta solo internet Web 30 né per le due offerte IoT “Conme Casa” e “Conme Famiglia”.

Ricordiamo che CoopVoce opera come Full MVNO su rete 4G TIM, con velocità in download fino a 100 Mbps e 50 Mbps in upload, anche se nella realtà – come testimoniato da diversi utenti e da prove dirette – si possono raggiungere picchi ben superiori.