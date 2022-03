Festa del Papà: con Rabona Mobile e Sì,Pronto!?! chi ricarica 20 euro ne ottiene 10 in omaggio

In occasione della Festa del Papà, Rabona torna a proporre l’ormai immancabile promozione sulle ricariche. Dalle 17 di questo venerdi e fino alle ore 12 di lunedi 21 marzo 2022, tutti i clienti Rabona Mobile e del suo brand secondario Sì,Pronto!?! potranno ricaricare la propria SIM ottenendo credito bonus aggiuntivo.

Nel dettaglio, tutti i clienti che effettueranno una ricarica telefonica da 20 euro, ne otterranno ulteriori 10 in omaggio, per un totale di 30 euro (importo utilizzabile anche per il pagamento dei rinnovi delle offerte).

Per usufruire di questa promozione (valida solo sul taglio da 20 euro), basta effettuare la ricarica online sul sito rabona.it o via applicazione ufficiale “MyRabona”.

La stessa promo viene offerta anche ai clienti di Sì,Pronto!?! (parliamo a tutti gli effetti di SIM Rabona commercializzate con il logo di questo brand secondario) che possono effettuare una ricarica da 20 euro per ottenerne 30. La procedura è identica, con ricarica online sul sito sipronto.it o via app Sì,Pronto!?!.

La promozione, tanto per Rabona che per Sì,Pronto!?!, è valida solo nel periodo indicato e per un massimo di 2 ricariche per singola utenza (es: con una spesa totale di 40 euro, per due ricariche nel taglio da 20 euro ciascuna, si otterranno ben 60 euro di credito, di cui 20 omaggio).