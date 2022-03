Plintron: in Italia oltre 250.000 clienti tra Noitel, NTmobile, Rabona e altri MVNO

Sono diversi gli operatori mobili virtuali che hanno scelto la piattaforma di comunicazione basata su cloud di Plintron per offrire i servizi di telefonia mobile in Italia.

Plintron

La società indiana opera nel nostro paese con regolare autorizzazione MVNO dal 2018, ma ad oggi si occupa di offrire servizi di MVNE (qui la spiegazione su cos’è un Mobile Virtual Network Enabler) e MVNA (qui la spiegazione su cos’è un Mobile Virtual Network Aggregator).

Quindi non ha lanciato un proprio operatore mobile virtuale, ma si è occupata di fornire tutti gli strumenti (per intenderci, un pacchetto chiavi in mano) a quelle realtà interessate a debuttare nel segmento della telefonia mobile.

Dal 2019, l’operatore di rete mobile a cui si appoggia per garantire la copertura su tutto il territorio è Vodafone Italia, mentre il roaming internazionale viene garantito grazie all’olandese Vodafone Ziggo (come avviene con PosteMobile, che ha da poco aperto al roaming internazionale su rete 4G, come abbiamo svelato in assoluta esclusiva).

Dal 2019 ad oggi, grazie a Plintron sono arrivati sul mercato molti ESP MVNO (altri sono programmati per questo 2022), come Noitel Mobile, NTmobile, Rabona Mobile (più il brand secondario Sì,Pronto!?!), WithU Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, oltre a diversi ATR MVNO (principalmente dei Reseller di Noitel, come eMobile24, Netoip Mobile, Sija Mobile e UniPoste Mobile).

Per riconoscere tutte queste realtà, basta verificare il prefisso utilizzato. Quando si ha a che fare con un operatore che si appoggia a Plintron, gli attuali prefissi sono il 376.0****** e il 376.1******.

I numeri di Plintron

Finalmente sono disponibili i dati ufficiali di Plintron in Italia e possiamo svelarveli per primi. L’insieme degli operatori mobili virtuali che hanno scelto questo MVNA/MVNE ha superato la soglia attuale di 250.000 clienti.

Numeri niente male, se non fosse che rappresenta il totale di tutte le realtà già citate, dunque con operatori mobili virtuali che contano su circa 10.000 clienti (come ad esempio Sija Mobile) e altri con qualcosa di più (ma anche meno).

E qui diventa chiaro il ruolo che ha Plintron come aggregatore di MVNO. Come MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) “aggrega” sotto un’unica realtà diversi piccoli operatori che insieme riescono così a raggiungere numeri interessanti e con cui è più facile trattare tariffe più convenienti con l’operatore di rete mobile (in questo specifico caso, Vodafone).

Senza un “aggregatore” (MVNA) e senza un “abilitatore” (MVNE, che quindi fornisce la piattaforma per gestire clienti, fatturazione etc) come Plintron, le realtà più piccole tra quelle elencate in questo articolo probabilmente non avrebbero nemmeno debuttato come operatori mobili virtuali.

Sul mercato ovviamente esistono diverse società che offrono gli stessi servizi, ma ad oggi Plintron è il più grande fornitore MVNA e MVNE presente in più paesi nel mondo (30 per la precisione) e conta 143 MVNO gestiti dalla propria piattaforma di comunicazione cloud, con ben 165 milioni di utenti totali.