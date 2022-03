PosteMobile lancia Super 20: 20 Giga in 4G+, chiamate e SMS a consumo a 4 euro al mese

Disponibile da oggi la nuova offerta PosteMobile Super 20, che mette a disposizione 20 Giga di traffico internet (su rete 4G+ Vodafone con velocità fino a 300 Mbps in download) più chiamate e SMS a consumo.

Super 20 è attivabile da tutti i nuovi clienti (senza vincolo di portabilità) e prevede un costo di 18 centesimi al minuto (senza scatto alla risposta) per tutte le chiamate (tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi) e 18 centesimi per ogni singolo SMS inviato.

La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di credito telefonico incluso per tutte le attivazioni online e da canale telefonico, mentre per quelle da Ufficio Postale, ha un costo di 15 euro, con 5 euro di credito telefonico.

L’offerta prevede l’attivazione del piano PosteMobile Unica New per le chiamate e gli SMS e dell’opzione Mobile 10 Giga per la navigazione internet. Rispetto ai 10 GB già inclusi nell’opzione, viene erogato – entro 24 ore dall’attivazione della SIM – un bonus di 10 giga aggiuntivi. A partire dal secondo mese il bonus viene erogato contestualmente al rinnovo dell’offerta.

I Giga non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Se si esauriscono i 20 Giga prima del rinnovo dell’offerta, la navigazione internet viene bloccata.

Per continuare ad utilizzare il traffico dati, è possibile acquistare in qualsiasi momento l’opzione GIGA EXTRA che consente di continuare a navigare con 1 Giga in più al costo di 1,99 euro. Il giga di navigazione incluso nell’opzione GIGA EXTRA è disponibile fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano.

Esaurito il Giga, se non si è acquistato un ulteriore GIGA EXTRA sempre al costo di 1,99 euro, la navigazione internet sarà bloccata fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano. È possibile acquistare GIGA EXTRA da App Postepay oppure inviando un SMS al numero 4071160 con testo “SI GIGAEXTRA”, chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160 o sulla propria Area Personale.

Con PosteMobile Super 20 possono essere utilizzati in Roaming in UE fino a 2,62 GB al mese. Oltre tali limiti la navigazione in Roaming in UE avrà un costo di 30 centesimi a MB (tariffati in base ai KB effettivamente consumati), fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta nazionale.

In caso di utilizzo dell’opzione Giga Extra, il GB messo a disposizione può essere utilizzato in roaming alle stesse condizioni nazionali.