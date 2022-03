Indagine Altroconsumo: sono di CoopVoce e iliad i clienti più soddisfatti

Stando all’indagine statistica sulle telecomunicazioni realizzata da Altroconsumo (disponibile nel magazine Inchieste di aprile) e che ha coinvolto oltre 30.000 intervistati (i soci della nota associazione consumatori), sono di CoopVoce i clienti più soddisfatti.

Un risultato che vede ancora una volta realtà come gli operatori mobili virtuali, avere la meglio sui principali gestori di rete, con un risultato davvero pessimo per TIM (ultima in classifica), così come per WINDTRE (penultima) e Vodafone (terzultima).

Le ultime tre posizioni con i punteggi più bassi sono andate a tre dei quattro gestori di rete mobile, dove si distingue solamente iliad, che si piazza seconda.

Molto bene, ma non avevamo dubbi su questo, anche spusu: nonostante abbia ancora numeri relativamente piccoli rispetto ai suoi tanti competitor, dal lancio ad oggi si è fatta apprezzare per la qualità del servizio e l’unicità delle sue offerte, grazie a quella riserva dati con cui non vanno persi minuti, SMS e internet non utilizzati nell’arco del mese.

Si difende bene anche ho. Mobile (ESP MVNO e second brand Vodafone Italia), seppur nelle precedenti indagini Altroconsumo era andata decisamente meglio.

CoopVoce ottiene il massimo del punteggio sia per la soddisfazione sulle telefonate (83 su 100) che per quella sul servizio internet (76 su 100). iliad ottiene 80 punti su 100 sulla soddisfazione telefonate e 75 su 100 per internet.

spusu segue a ruota, con un punteggio di 77 su 100 per le telefonate e 76 su 100 per internet. Con l’eccezione di CoopVoce (Soddisfazione globale ad 80 punti su 100), sia iliad, che spusu e ho., hanno ottenuto lo stesso punteggio a livello di soddisfazione globale, ovvero 78 su 100, differenziandosi e distanziandosi dunque per pochissimo l’uno dall’altro.

Per la telefonia fissa e internet, con un punteggio praticamente identico (75 su 100, ovvero soddisfazione ottima) troviamo Fastweb (fibra ottica) e Sky WiFi (fibra ottica). Al terzo posto di questo speciale “podio” troviamo invece Tiscali (sempre fibra ottica).

All’ultimo posto il servizio ADSL/VDSL (fibra misto rame) di TIM e al penultimo quello di Vodafone. iliad non è presente in questa indagine, evidentemente realizzata quando non aveva ancora lanciato la sua offerta in fibra ottica.

Sono state inoltre sondati anche i servizi di streaming tv, dove ai primi posti per soddisfazione dei clienti troviamo Netflix (79 punti su 100) e Disney+ (76 punti su 100).

Miglior Servizio Clienti

Altroconsumo svela che quasi un quarto degli intervistati (23%) non è soddisfatto del servizio clienti del proprio operatore (e un 14% non lo è sul fronte della trasparenza della bolletta). Al primo posto per soddisfazione troviamo anche qui CoopVoce, seguita da tre servizi di streaming tv (Amazon Prime Video, Netflix e Disney+) e iliad (quinta classificata, seconda tra gli operatori telefonici).

Le ultime cinque posizioni sul fronte dell’assistenza fornita dal Servizio Clienti, spettano a: Dazn (con soli 46 punti su 100), Infinity+ (53 su 100), TIM (55 su 100), Vodafone (57 su 100) e WINDTRE (59 su 100).

Ancora una volta i MVNO si confermano non solo come una valida alternativa agli operatori “tradizionali”, ma spesso la scelta migliore sia sul fronte dei costi che sulla qualità del servizio offerto.

I dettagli con le classifiche complete, nel magazine Inchieste appena distribuito ai soci Altroconsumo.