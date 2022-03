Miglior rapporto qualità-prezzo secondo l’ITQF: tra i MVNO svettano ancora ho. e CoopVoce

Quali sono gli operatori di telefonia mobile che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo?

A svelarlo per il secondo anno consecutivo è l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), che ha raccolto oltre 700.000 giudizi dei consumatori su circa 1300 aziende/brand in 100 diversi settori dell’economia. italiana.

Nella passata edizione per quanto riguarda la telefonia mobile, il podio era composto da iliad, con al secondo posto ho. Mobile e al terzo CoopVoce. La situazione non è cambiata, con le prime tre posizioni praticamente rimaste invariate.

La classifica degli operatori di telefonia mobile vede novità nelle posizioni a seguire: il quarto posto è ora di Kena Mobile (second brand TIM) che “sorpassa” Fastweb Mobile, al quinto posto.

Al sesto posto sale Very Mobile (second brand WINDTRE), spodestando a sua volta TIM (che lo scorso anno si trovava proprio in questa posizione).

Per la valutazione dei singoli operatori è stato calcolato il cosiddetto Customer Convenience Index (CCI), ovvero il valore medio non ponderato dei voti espressi su una scala che va dall’1 al 5.

Più il Customer Convenience Index è basso, migliore è la valutazione e la soddisfazione per il rapporto qualità-prezzo proposto da un brand (o prodotto).

In questo caso, gli operatori mobili virtuali hanno dimostrato di dare del filo da torcere agli operatori con una propria rete, battendoli sul fronte del rapporto qualità-prezzo, con l’eccezione di iliad, al vertice di questa classifica.

