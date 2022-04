Per chi passa a CoopVoce arriva il raddoppio dei Giga dell’offerta EVO 100

Solo per le giornate dall’1 al 3 aprile 2022 (salvo eventuali proroghe) CoopVoce propone una speciale promo che permette di ottenere l’offerta EVO 100 con il doppio dei Giga.

Per chi richiede la portabilità del numero da altro gestore a Coopvoce entro il 3 aprile, i Giga diventano ben 200 (per sempre), con minuti illimitati, 1.000 SMS e il costo mensile invariato a 8,90 euro.

È importante, nella fase di sottoscrizione online dell’offerta sul portale web dell’operatore mobile virtuale di Coop Italia, inserire il codice “PESCE22” nell’apposito campo “codici promozionali” per usufruire della promozione.

Si potrà poi scegliere se farsi spedire la SIM direttamente al proprio domicilio o ritirarla in un punto vendita Coop di propria preferenza.

Se si opta per la ricezione a casa, il costo di attivazione è pari a 9,90 euro e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta. Se si ritira la SIM in un punto vendita Coop, l’attivazione della SIM costerà 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Ricordiamo che CoopVoce opera come Full MVNO su rete 4G TIM, con velocità in download fino a 100 Mbps e 50 Mbps in upload, anche se nella realtà – come testimoniato da diversi utenti e da prove dirette – si possono raggiungere picchi ben superiori.