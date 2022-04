Promo MNP CoopVoce: 20 euro di traffico bonus gratuito con le offerte EVO

Dal 7 aprile e fino al 4 maggio 2022, chi decide di effettuare una portabilità del numero da altro gestore a CoopVoce, riceverà 20 euro di traffico bonus in omaggio.

Per aderire a questa promozione, basta sottoscrivere una delle attuali offerte EVO:

EVO 100 . Minuti illimitati, 1.000 SMS e 100 Giga in 4G a 8,90 euro al mese.

. Minuti illimitati, 1.000 SMS e 100 Giga in 4G a 8,90 euro al mese. EVO 30 . Minuti illimitati, 1.000 SMS e 30 Giga in 4G a 6,90 euro al mese.

. Minuti illimitati, 1.000 SMS e 30 Giga in 4G a 6,90 euro al mese. EVO Voce&SMS. Minuti illimitati e 1.000 SMS a 4,90 euro al mese.

Sono escluse dalla promo l’offerta solo Giga “Web 30” e le due offerte IoT “Conme Casa” e “Conme Famiglia”.

La navigazione internet è su rete 4G di TIM fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, anche se come è ormai noto ai nostri lettori – speed test alla mano – si possono raggiungere picchi ben superiori.

Si potrà poi scegliere se farsi spedire la SIM direttamente al proprio domicilio o ritirarla in un punto vendita Coop di preferenza.

Se si opta per la ricezione a casa, il costo di attivazione è pari a 9,90 euro e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta. Se si ritira la SIM in un punto vendita Coop, l’attivazione della SIM costerà 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Ricordiamo che CoopVoce è tra i pochi operatori mobili virtuali (Full MVNO) ad aver reso disponibile la eSIM. Qui è possibile avere maggiori dettagli su come funziona e come richiederla.