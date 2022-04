DIGI Mobil: parte la nuova campagna pubblicitaria online

Nuova campagna pubblicitaria sui canali digital per DIGI Mobil, con tre nuovi video da 15 secondi, destinati a tre differenti target: Young, Senior e Business, ognuno con caratteristiche di offerte e servizi dedicati, promossi dall’operatore mobile per comunicare con le diverse tipologie di utenza.

La campagna, on air per tutto il mese di aprile sulle piattaforme Google, Facebook, Instagram e Youtube, è stata realizzata dal team creativo interno all’azienda in sinergia con la divisione marketing, con l’obiettivo di comunicare i vantaggi che DIGI Mobil offre ad ogni target, in linea con il proprio stile di vita.

Dalle offerte a partire da 5 euro per la fascia Young, con servizi di Internet cumulabile e minuti illimitati in 60 paesi del mondo senza costi nascosti, ai servizi per i Senior che amano parlare al telefono senza costi aggiuntivi in Italia e all’estero, fino alla fascia Business che prevede fino 60 GB cumulabili e chiamate senza limiti in 60 nazioni.

I tre diversi video vogliono comunicare l’attenzione dell’operatore mobile verso le esigenze dei vari utenti, invitandoli ad entrare nel mondo DIGI.

“Abbiamo voluto parlare agli utenti attraverso immagini che catturano situazioni in cui ciascuno può ritrovarsi – spiega Dragos Chivu, Amministratore Delegato di DIGI Italy – In un mercato molto competitivo come il nostro, vogliamo contraddistinguerci per l’elevata attenzione verso il cliente trasmettendo un messaggio di vicinanza e affidabilità.

Il nostro impegno costante è focalizzato allo sviluppo di offerte e servizi innovativi che assicurino vantaggi unici basati sulla completa trasparenza delle tariffe, senza variazioni o aumenti nel tempo e un servizio di assistenza continuo per soddisfare ogni richiesta in modo semplice e immediato “.

Alla nuova campagna video si aggiungono le altre campagne live sempre sul network Google oltre che su Facebook, con le offerte Combo 10, Illimitato 10 e Combo 15.

L’opzione Combo 10 mette a disposizione 50 Giga di internet su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), 500 minuti nazionali ed internazionali verso 60 paesi, minuti illimitati verso numerazioni DIGI Mobil di Italia, Spagna e Romania a 10 euro al mese.

L’opzione Combo 15 mette a disposizione 75 Giga di internet su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati nazionali ed internazionali verso 60 paesi, SMS illimitati verso numerazioni DIGI Mobil a 15 euro al mese.

L’opzione Illimitato 10 mette a disposizione 50 Giga di internet su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso numerazioni fisse e mobili in Italia, minuti illimitati verso numerazioni DIGI Mobil in Italia, Spagna e Romania a 10 euro al mese.

Fonte: comunicato stampa