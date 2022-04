Very Mobile GIGA x2: 220 Giga + 220 Giga per il primo mese a 9,99 euro

Nuova promo per Very Mobile (operatore mobile virtuale e second brand WINDTRE) dedicata a chi effettua la portabilità del numero da iliad e MVNO (con l’esclusione di Kena Mobile e ho. Mobile, second brand rispettivamente di TIM e Vodafone, e spusu) entro il 9 maggio 2022.

Si tratta di GIGA x2 e permette di avere 220 Giga in 4G (limitato a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese, più 220 Giga per il primo mese dall’attivazione.

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti ogni mese e solo una parte del traffico dati previsto a livello nazionale, per la precisione 6,6 GB.

Per chi attiva l’offerta online il costo totale da pagare rimane quello del rinnovo mensile (pari a 9,99 euro), visto che vengono abbattuti i costi di SIM, di attivazione e di spedizione.

Anche ai già cliente Very Mobile l’operatore ha deciso inoltre di proporre un mese di raddoppio dei GB gratis sulla propria offerta (qualsiasi sia), il tutto direttamente da app, andando nella sezione “Gestisci offerta” > “Arricchisci la tua offerta” > “Scopri” e “Attiva”.

GIGA x2 prevede il rinnovo automatico ogni mese, se il credito residuo è sufficiente, in caso contrario la navigazione viene bloccata. In questi casi, è sempre possibile effettuare un rinnovo anticipato direttamente dall’applicazione ufficiale (utilizzando il pulsante dedicato “Rinnova ora”).

Con Very Mobile ricordiamo che è possibile richiedere anche la eSIM (per gli smartphone con chip integrato) ed è inoltre attivo il servizio VoLTE, per poter usufruire delle chiamate “in alta definizione” su rete 4G (invece che switchare sul 3G) e poter sfruttare contemporaneamente la rete dati, senza interruzioni.