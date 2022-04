Rabona Mobile: nuova offerta da 222 Giga e promo sulle ricariche

Diverse novità disponibili da oggi con Rabona Mobile, operatore mobile virtuale (ESP MVNO) su rete Vodafone tramite la piattaforma Plintron. Vediamole una ad una qui di seguito.

Rabona Mobile Doppio Passo

Disponibile dalle ore 17 del 15 aprile e fino alle 12 del 19 aprile 2022 la nuova offerta Doppio Passo, con ben 222 GB in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati, a 9,99 euro al mese.

L’offerta è riservata solo a chi effettua portabilità del numero da altro gestore a Rabona Mobile. Il costo da sostenere per una nuova SIM è di soli 9,99 euro (rispetto al prezzo scontato di 19,99 euro applicato fino ad oggi) per le richieste effettuate fino alle ore 12 di lunedi 19 aprile.

In Roaming in UE possono essere utilizzati minuti e SMS dell’offerta e fino a 6,55 GB al mese (secondo quanto previsto dalla normativa europea *).

Sì,Pronto!?! offerta Pronto 71

Torna disponibile la promozione Pronto 71 su Sì,Pronto!?!, il brand secondario di Rabona Mobile.

Con Pronto 71 si hanno a disposizione 71 GB in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese.

In Roaming in UE possono essere utilizzati minuti e SMS dell’offerta e fino a 3,9 GB al mese (secondo quanto previsto dalla normativa europea *).

10 euro di credito omaggio

Rabona Mobile e Sì,Pronto!?! offrono 10 euro di credito in omaggio a tutti i clienti che ricaricano la propria SIM con 20 euro, ottenendone automaticamente 30 (per un massimo di 2 ricariche effettuate su www.rabona.it o www.sipronto.it o dalle app di Rabona Mobile e Sì,Pronto!?!).

Anche questa promozione è valida dalle ore 17 del 15 aprile alle ore 12 di martedi 19 aprile 2022.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 2,50 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,05 x (per) 2.