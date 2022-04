Offerta Flash Very Mobile: 30 GB, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese

Disponibile da oggi la nuova Offerta Flash Very 4,99 di Very Mobile – operatore mobile virtuale e second brand WindTre – che permette di avere 30 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese.

L’offerta è attivabile fino al 2 maggio 2022 e solo da chi proviene da iliad e MVNO, con l’esclusione di spusu e dei second brand Kena Mobile (TIM) e ho. Mobile (Vodafone).

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti ogni mese, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione 3,3 GB al mese. Superato questo quantitativo, scatta la tariffazione a consumo (0,00305 euro a MB).

Per chi attiva l’offerta online il costo totale da pagare rimane quello del rinnovo mensile (pari a 4,99 euro), visto che vengono abbattuti i costi di SIM, di attivazione e di spedizione.

Inoltre, per il primo mese vengono messi a disposizione ulteriori 30 Giga di internet.

Con Very Mobile ricordiamo che è possibile richiedere anche la eSIM (per gli smartphone con chip integrato) ed è inoltre attivo il servizio VoLTE, per poter usufruire delle chiamate “in alta definizione” su rete 4G (invece che switchare sul 3G) e poter sfruttare contemporaneamente la rete dati, senza interruzioni.