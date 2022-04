Optima Mobile lancia le nuove offerte Super 100 e Minimal a partire da circa 2 euro/mese

Disponibili da oggi le nuove offerte Optima Minimal e Optima Super 100 di Optima Mobile, operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete 4G Vodafone (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) su piattaforma Effortel.

Optima Minimal

Optima Minimal prevede un costo annuale (anticipato) di 24,90 euro (pari a poco più di 2 euro al mese) e mette a disposizione ogni mese 150 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 1.000 minuti di chiamate verso numerazioni Optima Mobile e 1 GB di internet in 4G.

Il costo di attivazione è di 15,90 euro (una tantum). Alla scadenza dell’offerta annuale, il costo per i successivi rinnovi passa a 2,50 euro ogni 30 giorni.

La tariffa extrasoglia applicata per chiamate e SMS è quella del piano Optima Basic e prevede chiamate a 15 centesimi al minuto (5 centesimi verso numerazioni Optima Mobile) senza scatto alla risposta e di 7 centesimi per ogni SMS inviato.

Superato il Giga messo a disposizione ogni mese, la navigazione internet viene inibita, salvo si attivino le opzioni 1 Giga Plus (a 1,50 euro) o 2 GB Plus (a 2 euro), valide fino al rinnovo dell’offerta.

Optima Super 100

Optima Super 100 mette a disposizione 100 GB di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati a 9,90 euro al mese. Anche in questo caso, il costo di attivazione è di 15,90 euro (una tantum).

Secondo quanto riportato in Trasparenza Tariffaria, l’offerta Optima Super 100 era già attivabile dal 4 aprile tramite dealer, agenzia monomandataria e digital sale, in una versione con costo mensile scontato (5,90 euro/mese) per i clienti con attiva almeno una offerta luce o gas (più un costo di attivazione una tantum di 19,90 euro).

Se si esauriscono i 100 GB messi a disposizione ogni mese, la navigazione internet viene inibita, salvo si attivino le opzioni 1 Giga Plus (a 1,50 euro) o 2 GB Plus (a 2 euro), valide fino al rinnovo dell’offerta.

Minuti e SMS previsti con entrambe le offerte, possono essere utilizzati anche in Roaming in UE. Per quanto riguarda il traffico dati, per calcolare la soglia mensile disponibile, la formula da utilizzare è la seguente: costo dell’offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 2,50 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo dell’offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,05 x (per) 2.

Nel caso della Optima Super 100, con costo mensile di 9,90 euro, i Giga messi a disposizione sono 6,49 (3,86 GB per l’offerta con costo mensile di 5,90 euro).