Kena 5,99 50GB Plus: 50 GB in 4G, minuti illimitati e 500 SMS a 5,99 euro/mese

Disponibile da oggi e fino al 2 maggio 2022, la nuova offerta Kena 5,99 50GB Plus di Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale (Full MVNO) e second brand di TIM.

Come si può facilmente evincere dal nome, l’offerta mette a disposizione ogni mese 50 Giga di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 500 SMS a 5,99 euro al mese.

Kena 5,99 50GB Plus non è ovviamente aperta a tutti, ma disponibile per chi richiede una portabilità del numero da iliad e MVNO, con l’esclusione di CoopVoce, Tiscali Mobile e dei second brand ho. (Vodafone) e Very Mobile (WINDTRE).

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 4 GB al mese.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0030€ a MB. Raggiunti i 50 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

Gli stessi costi si applicano in caso di mancato rinnovo dell’offerta per credito insufficiente (e se non si ricarica entro 90 giorni, viene cessata).

Non è previsto alcun costo di attivazione, costo SIM né di spedizione, in fase di acquisto si pagheranno solo i 5,99 euro del primo mese della Kena 5,99 50GB Plus.

Ricordiamo che da questo mese di aprile è in fase di spegnimento la rete 3G di TIM (in favore di una migliore copertura del 4G) e si sta introducendo gradualmente su tutte le SIM Kena anche il servizio VoLTE – Voice over LTE – che permette sia di effettuare chiamate in alta definizione su rete 4G, sia di navigare contemporaneamente in internet (qui maggiori dettagli).

L’abilitazione sarà automatica e ovviamente senza costi per tutti i clienti Kena Mobile. Quello che invece andrà verificato è se il proprio smartphone è tra quelli compatibili e quindi abilitati al VoLTE (la lista dei dispositivi compatibili è disponibile a questo link, aggiornata a Febbraio 2022 nel momento in cui andiamo online con questo articolo).