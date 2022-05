Prima semifinale Eurovision 2022: Italia chiamata a televotare (anche con CoopVoce, PosteMobile, Kena e ho.)

Si accendono i riflettori sull’evento musicale più seguito al mondo, l’Eurovision Song Contest, dopo la vittoria che l’anno scorso hanno registrato i Måneskin proprio per l’Italia con “Zitti e Buoni“, preludio del loro successo mondiale. L’Eurovision 2022 è ospitato dal capoluogo piemontese Torino, che porterà la musica europea (e non solo) a tutto il mondo.

Questa sera si inaugura l’Eurovision 2022 con la prima semifinale (in diretta dalle ore 21 su Rai 1), a cui prenderanno parte diciassette semifinalisti, dei quali solo dieci potranno avere accesso alla finale di sabato.

Una serata importante perché, oltre ad avere una piccola comparsa dei rappresentanti italiani, Mahmood e Blanco, già di diritto qualificati alla finale di sabato sempre su Rai 1, l’Italia sarà chiamata a votare per influenzare il risultato finale e scegliere i migliori paesi da portare – appunto – alla serata conclusiva.

Ecco la scaletta con tutti i partecipanti di questa seconda semifinale (in ordine di apparizione):

Albania – Ronela Hajati – Sekret Lettonia – Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania – Monika Liu – Sentimentai Svizzera – Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia – LPS – Disko Ucraina – Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria – Intelligent Music Project – Intention Paesi Bassi – S10 – De Diepte Moldavia – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo – MARO – Saudade, Saudade Croazia – Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca – REDDI – The Show Austria – LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda – Systur – Með Hækkandi Sól Grecia – Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia – Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia – Rosa Linn – Snap

Tra gli operatori mobili virtuali abilitati al televoto, quest’anno si riconfermano, come avvenuto già in passato, PosteMobile e CoopVoce, insieme a ho. Mobile. Tuttavia, l’Eurovision 2022 vede l’abilitazione di un ulteriore MVNO per l’Italia, ossia Kena.

Eurovision 2022: costo televoto da telefono fisso

È possibile televotare nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2022 chiamando l’894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WINDTRE, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi. Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2022: costo televoto da telefono mobile

È possibile televotare nella prima semifinale dell’Eurovision 2022 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WINDTRE, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Kena e CoopVoce.

Il costo per ogni SMS inviato varia in base all’operatore mobile utilizzato. Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro, fato salvo per un costo di 0,51 euro se si utilizza una utenza Vodafone, WINDTRE e ho. Mobile.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

