Finale Eurovision 2022: stasera in gara l’Italia. Televoto aperto anche per ho. Mobile, CoopVoce, Kena e PosteMobile

La finale dell’Eurovision 2022, l’evento musicale più seguito al mondo e che annualmente attira oltre 200 milioni di telespettatori, incoronerà questa sera il suo vincitore tra i 26 paesi in gara, tra cui anche l’Italia, rappresentata quest’anno dal fortunato duo composto da Mahmood e Blanco (vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con “Brividi”).

La diretta partirà dalle ore 21 dal Pala Olimpico di Torino, città designata per ospitare l’evento in seguito alla vittoria dei Måneskin lo scorso anno a Rotterdam. In Italia, sarà possibile seguire la finale su Rai1, in streaming su raiplay.it o anche su YouTube in lingua originale sul canale ufficiale della rassegna.

Ma come è possibile votare la propria canzone preferita durante la finale dell’Eurovision 2022? Mano ai telefonini, anche per chi possiede una SIM di un MVNO! Sì, perché quest’anno saranno addirittura quattro quelli abilitati: oltre agli “storici” PosteMobile, CoopVoce e ho. Mobile, quest’anno anche gli utenti di Kena potranno liberamente esprimere le proprie preferenze.

Regolamento Eurovision 2022

Una certezza contraddistingue ogni anno il regolamento del televoto dell’Eurovision 2022: nessun paese può autovotarsi. Questo significa che dall’Italia non sarà possibile in alcun modo votare i rappresentanti italiani – Mahmood e Blanco – in gara con il brano sanremese e tra i più apprezzati all’interno della kermesse europea di quest’anno.

Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del Paese in cui vivono) – potete cercare di convincerli a votare per il rappresentante italiano.

Inoltre, non sarà possibile inviare il proprio voto in qualsiasi momento della serata, ma solo al termine di tutte e ventisei le esibizioni della serata. Occorre perciò prestare attenzione agli avvisi a schermo e agli annunci dei conduttori per capire quando inviare i propri voti.

Eurovision 2022: televoto da telefono fisso

Dall’Italia è possibile televotare nel corso della finale dell’Eurovision 2021 chiamando l’894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WINDTRE, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi.

Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro. Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2022: televoto da telefono mobile

Dall’Italia è possibile votare durante la finalissima dell’Eurovision 2021 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WINDTRE, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Kena e CoopVoce.

Il costo per ogni SMS inviato varia in base all’operatore mobile utilizzato. Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro, fato salvo per un costo di 0,51 euro se si utilizza una utenza Vodafone, WINDTRE e ho. Mobile.

Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza (fissa o mobile) è pari a 5.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto, un numero di chiamate oltre il limite, oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

Questa la playlist con i 25 brani in gara.

via eurofestivalnews.com