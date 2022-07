Tiscali Mobile: dal 7 luglio 2022 la nuova offerta Smart 150 (solo in MNP da alcuni operatori)

Anteprima MVNO News · Tiscali Mobile, operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete TIM, da domani renderà disponibile sia online che presso i negozi fisici, una nuova offerta dedicata a tutti i clienti che provengono da alcuni specifici operatori.

Si tratta della Smart 150, che mette a disposizione 150 Giga in 4G+ (con velocità fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese.

L’offerta è rivolta a chi effettua portabilità del numero da iliad, WINDTRE e dai virtuali Very Mobile, ho. Mobile e Kena Mobile (second brand rispettivamente di WINDTRE, Vodafone e TIM).

Con la Smart 150 è prevista l’attivazione della ricarica automatica conto corrente bancario o Carta di Credito per quanto riguarda il pagamento del canone mensile di 7,99 euro. Nel caso in cui il cliente decida di disattivare questo metodo di pagamento, l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

Minuti e SMS illimitati della Smart 150 possono essere utilizzati integralmente anche in Roaming in UE (rinnovato fino al 2032), mentre per il traffico dati, ogni mese sono messi a disposizione 6,54 Giga.